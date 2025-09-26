Ти – космос: новий трейлер фільму

26 вересня 2025
Ти – космос: новий трейлер фільму
Вийшов новий трейлер фільму Павла Острікова «Ти – космос»

В мережі з'явився новий трейлер довгоочікуваного романтичного фільму Павла Острікова «Ти – космос», головного героя в якому зіграв актор та військовослужбовець Володимир Кравчук.

У центрі сюжету – український космічний далекобійник Андрій Мельник, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті. Та раптом на звʼязок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги. Попри відстань та перешкоди, Андрій вирішує врятувати її за будь-яку ціну.

Фільм уже підкорює аудиторію в Європі. Після початку кінотеатрального прокату в Німеччині та Польщі глядачі діляться своїми враженнями у соцмережах:

«Це справді найкращий фільм, з яким ніщо не може зрівнятися. Щоразу, коли я намагаюся розповісти людям про цей фільм, я починаю плакати до сліз. Він такий хороший і такий щемкий, а ще жарти неймовірні», – написала на Leterrboxd одна з глядачок після показу.

Крім того, фільм вже отримав неабияку відзнаку на більш ніж пʼятидесяти міжнародних фестивалях. Серед ключових – головні нагороди на науково-фантастичних фестивалях у Страсбурзі, Трієсті, Парижі, Бостоні, Невшателі. А вже на початку жовтня «Ти – космос» позмагається за головну нагороду в Європейській конкурсній програмі Одеського міжнародного кінофестивалю. Переможець отримає статуетку Золотий Дюк. 

фільм Ти – космос

