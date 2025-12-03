«НУ МАМ»: фільм, який нагадає, чому мама – це найголовніше слово у світі

НУ МАМ – тепла комедія, присвячена всім мамам. Це історія про цінні моменти життя, про спогади, турботу, дорослішання та типове – «Мам, ну не починай!».

У героїв фільму НУ МАМ різні долі, вік, професії, соціальні статуси, але є одна річ, яка об'єднує їх всіх – любов до мами. Фільм обіцяє стати зворушливою та щирою історією, що поєднує гумор із життєвими ситуаціями, знайомими кожному.

У фільмі зібрався зірковий ансамбль українських акторів – як легендарні актори, так і молоді зірки: Ада Роговцева, Олеся Жураківська, Катерина Кузнєцова, Наталія Сумська, Олена Кравець, Ганна Кузіна, Олександр Ярема, Остап Ступка, Роман Луцький та інші. Така команда гарантує створення на екрані особливої атмосфери. До речі, Наталя Сумська вперше за п’ять років зіграє у кіно.

Акторка Ада Роговцева / Пресслужба

За сюжетом фільм складається з кількох історій, які переплітаються між собою та розповідають про різні типи стосунків між матерями та дітьми – від дитинства до дорослого життя. Це тепла, зворушлива та комедійна історія про любов, незалежність, прийняття та сімейні цінності.

Режисером фільму став Олег Борщевський, член Української та Європейської кіноакадемій, відомий за стрічками «Потяг у 31 грудня» та «Dzidzio Контрабас» та комедійним серіалом «Скажені сусіди».

Продюсер стрічки – Євген Таллер.

Стрічка обіцяє стати одним із найбільш очікуваних українських релізів, який дарує глядачам щирі емоції, гумор і відчуття справжнього материнського тепла.

Прокатник – Green Light Films.

В кінотеатрах фільм вийде 22 січня 2026 року.

