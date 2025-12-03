«НУ МАМ»: фільм, який нагадає, чому мама – це найголовніше слово у світі

3 грудня 2025 15:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

«НУ МАМ»: фільм, який нагадає, чому мама – це найголовніше слово у світі
«НУ МАМ»: фільм, який нагадає, чому мама – це найголовніше слово у світі
Пресслужба

НУ МАМ – тепла комедія, присвячена всім мамам. Це історія про цінні моменти життя, про спогади, турботу, дорослішання та типове – «Мам, ну не починай!».

Читайте такожКатерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки
У героїв фільму НУ МАМ різні долі, вік, професії, соціальні статуси, але є одна річ, яка об'єднує їх всіх – любов до мами. Фільм обіцяє стати зворушливою та щирою історією, що поєднує гумор із життєвими ситуаціями, знайомими кожному.

У фільмі зібрався зірковий ансамбль українських акторів – як легендарні актори, так і молоді зірки: Ада Роговцева, Олеся Жураківська, Катерина Кузнєцова, Наталія Сумська, Олена Кравець, Ганна Кузіна, Олександр Ярема, Остап Ступка, Роман Луцький та інші. Така команда гарантує створення на екрані особливої атмосфери. До речі, Наталя Сумська вперше за п’ять років зіграє у кіно.

Акторка Ада Роговцева / Пресслужба

За сюжетом фільм складається з кількох історій, які переплітаються між собою та розповідають про різні типи стосунків між матерями та дітьми – від дитинства до дорослого життя. Це тепла, зворушлива та комедійна історія про любов, незалежність, прийняття та сімейні цінності.

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
Режисером фільму став Олег Борщевський, член Української та Європейської кіноакадемій, відомий за стрічками «Потяг у 31 грудня» та «Dzidzio Контрабас» та комедійним серіалом «Скажені сусіди».

Продюсер стрічки – Євген Таллер.

Стрічка обіцяє стати одним із найбільш очікуваних українських релізів, який дарує глядачам щирі емоції, гумор і відчуття справжнього материнського тепла.

Прокатник – Green Light Films.

В кінотеатрах фільм вийде 22 січня 2026 року.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Ада Роговцева Олена Кравець прем`єра Катерина Кузнєцова фільм НУ МАМ

Матеріали на тему

Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу в авантюрній стрічці «Марті Супрім. Геній комбінацій» – перший трейлер від Green Light Films
Прем'єри

Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу в авантюрній стрічці «Марті Супрім. Геній комбінацій» – перший трейлер від Green Light Films
Смак дитинства: дивитися 4 випуск онлайн від 26.10.2025
Телешоу

Смак дитинства: дивитися 4 випуск онлайн від 26.10.2025
Angela після гострих хітів випускає найромантичнішу пісню у кар’єрі
Меломан

Angela після гострих хітів випускає найромантичнішу пісню у кар’єрі
Катерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки
Новини

Катерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 28.11.2025

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 28.11.2025
Даша Астафʼєва розповіла, як розділяє побут з коханим

Даша Астафʼєва розповіла, як розділяє побут з коханим
МастерШеф 16 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 15.11.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 15.11.2025

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 15.11.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 15.11.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 14.11.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 14.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK