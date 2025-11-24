Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу в авантюрній стрічці «Марті Супрім. Геній комбінацій» – перший трейлер від Green Light Films

24 листопада 2025 11:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу в авантюрній стрічці «Марті Супрім. Геній комбінацій» – перший трейлер від Green Light Films
Актор Тімоті Шаламе
Пресслужба

Тімоті Шаламе у ролі мрійника, який прагне зробити пінг-понг головним спортом країни. Гвінет Пелтроу, яскравий акторський склад і режисура Джоша Саффді – формула фільму-події сезону.

Читайте такожКатерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки
Улюбленці світової преси та червоних доріжок — Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу — разом на великому екрані в новій захопливій стрічці «Марті Супрім. Геній комбінацій». Український кінопрокат ексклюзивно представляє компанія  Green Light Films. 

Тімоті Шаламе виконуватиме головну роль у фільмі, створеному культовою студією «А24». Актор відомий за фільмами «Дюна», «Назви мене своїм ім’ям» та «Вонка» гратиме Марті Маузера – юнака із безкомпромісною мрією: перетворити пінг-понг на спорт національного масштабу. Ніхто не сприймає його серйозно, але він має амбіції та готовий довести що спроможний на великі досягнення. 

Партнеркою Тімоті Шаламе стала Гвінет Пелтроу, яка є однією з найяскравіших постатей Голлівуду. Світову славу їй принесли ролі у фільмах «Закоханий Шекспір» (1998), за яку вона отримала «Оскар» і «Золотий глобус», «Дванадцять друзів Оушена», «Талановитий містер Ріплі» та «Великі надії». Також вона стала ключовою зіркою франшизи Marvel, після виконання ролі Пеппер Поттс у «Залізна людина», «Месники» та «Людина-павук: Повернення додому». 

Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу в авантюрній стрічці “Марті Супрім. Геній комбінацій” / Пресслужба

Про режисера:

Джош Саффді – автор культових фільмів «Гарні часи» (2017) та «Неграновані коштовності» (2019), відомий вміннням створювати емоційно заряджені історії, які тримають у напрузі до останньої секунди. «Марті Супрім. Геній комбінацій» – його перший сольний проєкт за 15 років і вже зараз він обіцяє стати кіноподією сезону.

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
Серед інших зірок – музикант і володар «Греммі» Тайлер («The Creator»), який вперше пробує себе у великому кінопроєкті; легендарний режисер і актор Абель Феррара («Король Нью-Йорка»); яскрава молодіжна зірка Одеса А’Зіон («Втікачі», «Мешканка», «Примари»); та культова комедійна акторка Френ Дрешер, улюблениця мільйонів завдяки серіалу «Няня».

Фільм поєднує в собі сильну режисуру, потужний акторський ансамбль та захоплюючу історію, тож його з впевненістю можна назвати «найяскравішою спортивною історією року». 

  • Оригінальна назва: Marty Supreme
  • Кінодистриб’ютор в Україні: Green Light Films
  • Старт в Україні: 2026 року в усіх кінотеатрах України
  • Режисер: Джош Саффді
  • Сценарій: Джош Саффді, Рональд Бронштейн
Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини кіно новинки кіно прем`єра Тімоті Шаламе Гвінет Пелтроу

Матеріали на тему

Олександр Рудинський розповів, як вони з дружиною поєднують особисте життя та роботу разом
Новини

Олександр Рудинський розповів, як вони з дружиною поєднують особисте життя та роботу разом
Володимир Дантес розповів, яку музику любить увімкнути у навушниках
Новини

Володимир Дантес розповів, яку музику любить увімкнути у навушниках
Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Марія Стопник розповіла про переїзд до Івано-Франківська
Новини

Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Марія Стопник розповіла про переїзд до Івано-Франківська
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 5 випуску від 14.11.2025
Новини

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 5 випуску від 14.11.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 5 випуску від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 5 випуску від 14.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025
Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025

Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025
Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025

Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 09.11.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 09.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK