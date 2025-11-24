Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу в авантюрній стрічці «Марті Супрім. Геній комбінацій» – перший трейлер від Green Light Films
Тімоті Шаламе у ролі мрійника, який прагне зробити пінг-понг головним спортом країни. Гвінет Пелтроу, яскравий акторський склад і режисура Джоша Саффді – формула фільму-події сезону.
Тімоті Шаламе виконуватиме головну роль у фільмі, створеному культовою студією «А24». Актор відомий за фільмами «Дюна», «Назви мене своїм ім’ям» та «Вонка» гратиме Марті Маузера – юнака із безкомпромісною мрією: перетворити пінг-понг на спорт національного масштабу. Ніхто не сприймає його серйозно, але він має амбіції та готовий довести що спроможний на великі досягнення.
Партнеркою Тімоті Шаламе стала Гвінет Пелтроу, яка є однією з найяскравіших постатей Голлівуду. Світову славу їй принесли ролі у фільмах «Закоханий Шекспір» (1998), за яку вона отримала «Оскар» і «Золотий глобус», «Дванадцять друзів Оушена», «Талановитий містер Ріплі» та «Великі надії». Також вона стала ключовою зіркою франшизи Marvel, після виконання ролі Пеппер Поттс у «Залізна людина», «Месники» та «Людина-павук: Повернення додому».
Про режисера:
Джош Саффді – автор культових фільмів «Гарні часи» (2017) та «Неграновані коштовності» (2019), відомий вміннням створювати емоційно заряджені історії, які тримають у напрузі до останньої секунди. «Марті Супрім. Геній комбінацій» – його перший сольний проєкт за 15 років і вже зараз він обіцяє стати кіноподією сезону.
Фільм поєднує в собі сильну режисуру, потужний акторський ансамбль та захоплюючу історію, тож його з впевненістю можна назвати «найяскравішою спортивною історією року».
- Оригінальна назва: Marty Supreme
- Кінодистриб’ютор в Україні: Green Light Films
- Старт в Україні: 2026 року в усіх кінотеатрах України
- Режисер: Джош Саффді
- Сценарій: Джош Саффді, Рональд Бронштейн