Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу в авантюрній стрічці «Марті Супрім. Геній комбінацій» – перший трейлер від Green Light Films

Тімоті Шаламе у ролі мрійника, який прагне зробити пінг-понг головним спортом країни. Гвінет Пелтроу, яскравий акторський склад і режисура Джоша Саффді – формула фільму-події сезону.

Улюбленці світової преси та червоних доріжок — Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу — разом на великому екрані в новій захопливій стрічці «Марті Супрім. Геній комбінацій». Український кінопрокат ексклюзивно представляє компанія Green Light Films.

Тімоті Шаламе виконуватиме головну роль у фільмі, створеному культовою студією «А24». Актор відомий за фільмами «Дюна», «Назви мене своїм ім’ям» та «Вонка» гратиме Марті Маузера – юнака із безкомпромісною мрією: перетворити пінг-понг на спорт національного масштабу. Ніхто не сприймає його серйозно, але він має амбіції та готовий довести що спроможний на великі досягнення.

Партнеркою Тімоті Шаламе стала Гвінет Пелтроу, яка є однією з найяскравіших постатей Голлівуду. Світову славу їй принесли ролі у фільмах «Закоханий Шекспір» (1998), за яку вона отримала «Оскар» і «Золотий глобус», «Дванадцять друзів Оушена», «Талановитий містер Ріплі» та «Великі надії». Також вона стала ключовою зіркою франшизи Marvel, після виконання ролі Пеппер Поттс у «Залізна людина», «Месники» та «Людина-павук: Повернення додому».

Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу в авантюрній стрічці “Марті Супрім. Геній комбінацій” / Пресслужба

Про режисера:

Джош Саффді – автор культових фільмів «Гарні часи» (2017) та «Неграновані коштовності» (2019), відомий вміннням створювати емоційно заряджені історії, які тримають у напрузі до останньої секунди. «Марті Супрім. Геній комбінацій» – його перший сольний проєкт за 15 років і вже зараз він обіцяє стати кіноподією сезону.

Серед інших зірок – музикант і володар «Греммі» Тайлер («The Creator»), який вперше пробує себе у великому кінопроєкті; легендарний режисер і актор Абель Феррара («Король Нью-Йорка»); яскрава молодіжна зірка Одеса А’Зіон («Втікачі», «Мешканка», «Примари»); та культова комедійна акторка Френ Дрешер, улюблениця мільйонів завдяки серіалу «Няня».

Фільм поєднує в собі сильну режисуру, потужний акторський ансамбль та захоплюючу історію, тож його з впевненістю можна назвати «найяскравішою спортивною історією року».