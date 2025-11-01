Смак дитинства 1 сезон 4 випуск від 26.10.2025 дивитися онлайн
1 листопада 2025 11:40
Юлія Туренко
Смак дитинства: дивитися 4 випуск онлайн від 26.10.2025
26.10.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 4 випуск 1 сезону кулінарного шоу Смак дитинства.
Дивіться у 4 випуску шоу Смак дитинства
: Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський разом із Оленою Кравець і її донько Машею приготують улюблені страви дитячих років. Ви побачите, як минуле оживає за допомогою знайомих смаків і ароматів! Дитинство Олени Кравець пройшло в Кривому Розі, а улюблені страви з любов’ю готувала мама. Артистка й досі пам’ятає неповторний смак плачинд з яйцем і зеленою цибулею, запашний аромат овочевого соте, який заполоняв усе навкруги, і ніжність шоколадного торта, який ні з чим не порівняти. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 4 випуск від 26.10.2025.
4 випуск шоу Смак дитинства 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
