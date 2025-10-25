Смак дитинства 1 сезон 3 випуск від 19.10.2025 дивитися онлайн

25 жовтня 2025 16:19 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Смак дитинства 1 сезон 3 випуск від 19.10.2025 дивитися онлайн
Смак дитинства: дивитися 3 випуск онлайн від 19.10.2025
instagram.com/stbua

19.10.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск 1 сезону кулінарного шоу Смак дитинства. 3 випуск проєкту Смак дитинства 2025 від 19.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожСвіт навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 17.10.2025
Дивіться у 3 випуску шоу Смак дитинства: Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський готуватимуть страви з дитинства разом із зірковими гостями та їхніми близькими. Сьогодні до студії завітав всесвітньо відомий силач, тренер проєкту Зважені та щасливі Олексій Новіков. Разом із старшим братом Олександром вони приготують улюблені родинні страви, а також поділяться теплими спогадами про дитячі роки. Суп із фрикадельками, який пахне дитинством. Олексій розповів про цю запашну страву яку обожнює, а також поділився іншими сімейними рецептами. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 3 випуск від 19.10.2025.

3 випуск шоу Смак дитинства 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Смак дитинства дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу відео Володимир Ярославський Ольга Мартиновська телешоу 2025 Олексій Новіков шоу онлайн Смак дитинства

Матеріали на тему

Холостяк 14 сезон: учасниці шоу, яких вибрав Тарас Цимбалюк, – перша Церемонія троянд
Новини

Холостяк 14 сезон: учасниці шоу, яких вибрав Тарас Цимбалюк, – перша Церемонія троянд
Хто знає 2 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 21.10.2025
Телешоу

Хто знає 2 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 21.10.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 17.10.2025
Телешоу

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 17.10.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025
Телешоу

Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025
iSKra розповіла про випробування популярністю та емоційні гойдалки

iSKra розповіла про випробування популярністю та емоційні гойдалки
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 19.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 19.10.2025

Популярне відео

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 19.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 19.10.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 18.10.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 18.10.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK