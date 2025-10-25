Смак дитинства 1 сезон 3 випуск від 19.10.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 3 випуску шоу Смак дитинства: Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський готуватимуть страви з дитинства разом із зірковими гостями та їхніми близькими. Сьогодні до студії завітав всесвітньо відомий силач, тренер проєкту Зважені та щасливі Олексій Новіков. Разом із старшим братом Олександром вони приготують улюблені родинні страви, а також поділяться теплими спогадами про дитячі роки. Суп із фрикадельками, який пахне дитинством. Олексій розповів про цю запашну страву яку обожнює, а також поділився іншими сімейними рецептами. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 3 випуск від 19.10.2025.
