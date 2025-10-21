Смак дитинства 1 сезон 2 випуск від 12.10.2025 дивитися онлайн
12.10.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 2 випуск 1 сезону кулінарного шоу Смак дитинства.
Смак дитинства: Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський разом із зірковою гостею Златою Огнєвіч і її мамою Галиною готуватимуть улюблені страви дитинства. Співачка поділиться смаками, з якими в неї асоціюються дитячі роки в Криму. Солодка медова пахлава, яка тане в роті, кримськотатарська кухня, в тому числі славнозвісні шурпа та чебуреки, мідії на шпажці, які пахнуть сонцем і морем. Та найголовніший спогад – смачні мамині страви, які навіть зараз повертають Злату в дитинство. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 2 випуск від 12.10.2025.
