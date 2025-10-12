Зважені та щасливі 10 сезон 3 випуск від 12.10.2025 дивитися онлайн
12 жовтня 2025 18:30
Юлія Туренко
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025
Пресслужба каналу СТБ
12.10.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск 10 сезону шоу Зважені та щасливі. 3 випуск проєкту Зважені та щасливі 10 сезон від 12.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 3 випуску проєкту Зважені та щасливі
10 сезон: учасникам доведеться не лише випробувати свої сили у складних фізичних завданнях, а й проявити якості справжніх лідерів. Адже тепер кожна команда має обрати свого капітана – людину, здатну приймати рішення, вести за собою і брати відповідальність за інших. Хоча перше випробування буде командим, бонус чи антибонус учасники отримають індивідуально. Кожен герой має сам вирішити, кого поставити у приоритет: себе або команду. Чи зможуть учасники приборкати власні амбіції заради інших? Дивіться онлайн Зважені та щасливі 10 сезон 3 випуск від 12.10.2025.
3 випуск шоу Зважені та щасливі 10 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски шоу Зважені та щасливі дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.