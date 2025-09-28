Зважені та щасливі 10 сезон 1 випуск від 28.09.2025 дивитися онлайн

28.09.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 1 випуск 10 сезону шоу Зважені та щасливі. 1 випуск проєкту Зважені та щасливі 10 сезон від 28.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 1 випуску проєкту Зважені та щасливі 10 сезон: 16 учасників ювілейного сезону прийшли боротися із зайвою вагою, як наслідком болю, тривоги, страхів і випробувань, які випали на наші долі в час війни. Їхніми провідниками на шляху до трансформації тіла та здорового способу життя стали: ведучий проєкту Даніель Салем, найсильніший чоловік планети і тренер Олексій Новіков, найрезультативніша тренерка Марина Боржемська, улюблена лікарка-дієтологиня вищої категорії Світлана Фус і коуч Дмитро Карпачов.

Серед учасників нового сезону волонтер з Бердянська, який вивіз евакуаційними рейсами більше 1000 українців з окупації, пройшов жахи російського полону, але не втратив жаги до життя. Демінер, який розміновував Київщину після звільнення її від російських військ, але через надмірну вагу і пов'язану з цим небезпекою, змушений був покинути роботу. Понад усе він прагне повернутися до своєї справи. Дружина зниклого військового, яка чекає на чоловіка вдома. І вчителька, яка все життя ставила на перше місце усіх, крім себе.

