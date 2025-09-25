МастерШеф 16 сезон 5 випуск від 20.09.2025 дивитися онлайн
25 вересня 2025 14:07
Юлія Туренко
МастерШеф 16 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 20.09.2025
Пресслужба каналу СТБ
20.09.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 5 випуск 16 сезону шоу МастерШеф. 5 випуск проєкту МастерШеф 16 сезон від 20.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 5 випуску проєкту МастерШеф
16 сезон: найкращих кулінарів-аматорів сезону цього тижня чекатимуть нові випробування! Яким буде справжнє кухонне дербі на кухні проєкту? Яким чином судді випробовуватимуть тайм-менеджмент учасників? Та які страви оберуть своїм конкурентам ті, хто змагатимуться за своє місце у реаліті? Дивіться онлайн МастерШеф 16 сезон 5 випуск від 20.09.2025.
