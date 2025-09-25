МастерШеф 16 сезон 5 випуск від 20.09.2025 дивитися онлайн

25 вересня 2025 14:07 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

МастерШеф 16 сезон 5 випуск від 20.09.2025 дивитися онлайн
МастерШеф 16 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 20.09.2025
Пресслужба каналу СТБ

20.09.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 5 випуск 16 сезону шоу МастерШеф. 5 випуск проєкту МастерШеф 16 сезон від 20.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 5 випуску проєкту МастерШеф 16 сезон: найкращих кулінарів-аматорів сезону цього тижня чекатимуть нові випробування! Яким буде справжнє кухонне дербі на кухні проєкту? Яким чином судді випробовуватимуть тайм-менеджмент учасників? Та які страви оберуть своїм конкурентам ті, хто змагатимуться за своє місце у реаліті? Дивіться онлайн МастерШеф 16 сезон 5 випуск від 20.09.2025.

5 випуск шоу МастерШеф 16 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

