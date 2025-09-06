МастерШеф 16 сезон 3 випуск від 06.09.2025 дивитися онлайн

6 вересня 2025 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

МастерШеф 16 сезон 3 випуск від 06.09.2025 дивитися онлайн
МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025
instagram.com/masterchefstb

06.09.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск 16 сезону шоу МастерШеф. 3 випуск проєкту МастерШеф 16 сезон від 06.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 3 випуску проєкту МастерШеф 16 сезон: цього тижня на учасників 16-го сезону чекає масштабний виїзний конкурс! Аматори готуватимуть корисні смаколики просто неба, купуватимуть їх діти на власні кишенькові гроші, а метою стане благодійний збір для фонду «Діти героїв». Виручені кошти спрямують на відпочинок для дітей українських героїв. Хто впорається з завданням, а хто попрощається з мрією отримати звання найкращого? Та які ще випробування чекають на учасників? Дивіться онлайн МастерШеф 16 сезон 3 випуск від 06.09.2025.

3 випуск шоу МастерШеф 16 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

МастерШеф телешоу відео телешоу 2025 МастерШеф 16 сезон шоу онлайн

