МастерШеф 16 сезон 3 випуск від 06.09.2025 дивитися онлайн
6 вересня 2025 18:00
Юлія Туренко
МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025
06.09.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск 16 сезону шоу МастерШеф.
Дивіться у 3 випуску проєкту МастерШеф
16 сезон: цього тижня на учасників 16-го сезону чекає масштабний виїзний конкурс! Аматори готуватимуть корисні смаколики просто неба, купуватимуть їх діти на власні кишенькові гроші, а метою стане благодійний збір для фонду «Діти героїв». Виручені кошти спрямують на відпочинок для дітей українських героїв. Хто впорається з завданням, а хто попрощається з мрією отримати звання найкращого? Та які ще випробування чекають на учасників? Дивіться онлайн МастерШеф 16 сезон 3 випуск від 06.09.2025.
3 випуск шоу МастерШеф 16 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.