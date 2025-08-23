МастерШеф 16 сезон 1 випуск від 23.08.2025 дивитися онлайн
23 серпня 2025 18:46
Юлія Туренко
МастерШеф 16 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 23.08.2025
23.08.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 1 випуск 16 сезону шоу МастерШеф. 1 випуск проєкту МастерШеф 16 сезон від 23.08.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 1 випуску проєкту МастерШеф
16 сезон: улюблене кулінарне реаліті українських глядачів «МастерШеф» повертається в ефір! Основним концептом сезону стане тема здорового харчування. Так, в одному з конкурсів аматори готуватимуть на пару, як найбільш корисний спосіб термічної обробки, робитимуть корисні смаколики для дітей, годуватимуть учасників нового сезону легендарного проєкту «Зважені та щасливі» тощо. Аматори традиційно годуватимуть українських військових, в гості завітають підписники проєкту, улюбленці з попередніх сезонів, кулінарні блогери та зіркові гості. Цього сезону відбудеться два масштабні виїзні конкурси: один з них проходитиме на ВДНГ просто неба, інший – в столичному супермаркеті. На учасників також чекатиме оновлений формат суперфіналу! Дивіться онлайн МастерШеф 16 сезон 1 випуск від 23.08.2025.
