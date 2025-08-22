Хто зверху?: чого чекати від нового сезону шоу?

22 серпня 2025 12:50 Туренко Андрій
Редактор вихідного дня

Хто зверху?: чого чекати від нового сезону шоу?

Камера! Мотор! Улюблене шоу для всієї сім’ї повертається в ефір Нового каналу вже цієї осені!

У знайомій студії яскраво від світла софітів і гучно від знайомого джинглу. Адже Новий канал вже вчотирнадцяте розпочав зйомки «Хто зверху?» Цьогоріч – з новим ведучим Володимиром Дантесом та незмінною Лесею Нікітюк, з родзинками в знайомих конкурсах і оновленим складом зірок-учасників. 

До речі, студія шоу також оновилася! Тепер стіни павільйону прикрашають згенеровані штучним інтелектом постери Лесі Нікітюк та Вови Дантеса в образах персонажів коміксів Marvel та DC.  

Пам’ятаю, коли нам погодили третій сезон «Хто зверху?», я подумала: «Як можна щось придумати, якщо вже стільки всього було?» І от ми знімаємо 14-й сезон! Придумано було дуже багато, але нашу фантазію не зупинити, тому в новому сезоні ми знову вас здивуємо, – каже керівниця проєкту Анна Вовк. – Головна новина сезону – це заміна ведучого. Ми дуже щасливі, що ним став саме Вова Дантес. Він – свідомий, класний і розумний хлопець із чудовим почуттям гумору. Думаю, що за їхнім протистоянням із Лесею буде справді цікаво спостерігати. Ми з нетерпінням чекаємо початку зйомок, щоб побачити хімію на майданчику. В ролі учасників чекайте найвідоміших українських зірок, спортсменів, акторів, блогерів. Ми запросили нові обличчя, яких я поки що потримаю в секреті. Але будуть і знайомі артисти: Оля Полякова, Фіма Константиновський, Тіна Кароль, Юрій Ткач, Даша Астаф’єва, Діма Каднай, Злата Огнєвіч.

Хто зверху?: чого чекати від нового сезону шоу? / Пресслужба Нового каналу

Команда проєкту привідкрила залаштунки та розповіла про кілька оновлень раундів. У цьому сезоні по-іншому інтерпретують конкурс «Правда чи брехня?» Він буде побудований на історіях про зіркових учасників, але поданих трохи в іншій формі. Зʼявиться ще одна варіація музичного конкурсу. Звісно, продовжать дивувати в «Обмінах ролями» та фіналах.

Я думаю, що фішка цього, як і багатьох інших проєктів Нового каналу, – це суцільна імпровізація. Вхід у змагання! Я – азартна людина. Мені подобається вести команду до перемоги. Хоча інколи класно навіть і програвати. Головне – весело провести час, принести користь людям, відволікти їх і розважити, – ділиться ведучий шоу Володимир Дантес. – У «Хто зверху?» буду собою. Обіцяю поважати суперників і підтримувати свою команду! А ще не забувати, що ми це все робимо заради людей і розваги. Ми не боремося за те, хто справді кращий – чоловіки чи жінки. Ми люди. І ми всі прекрасні.

Хто зверху?: чого чекати від нового сезону шоу? / Пресслужба Нового каналу

Чарівна ведуча проєкту Леся Нікітюк цього року стала мамою і впевнена, що це надасть їй нової потужної енергії на знімальному майданчику. 

Новий сезон «Хто зверху?» буде абсолютно іншим. Так відчуваю, – говорить ведуча проєкту Леся Нікітюк. – Новий ведучий, нова я. Навіть трішки хвилююся через свій новий статус мами. Раніше після зйомок приїжджала додому, і мене ніхто не чекав. А зараз чекатиме мій маленький «круасанчик» (усміхається). Не думаю, що це якось вплине на мою роботу в кадрі. Хіба лише позитивно. Бо це якась нова потужна енергія в моєму серці та душі. Думаю, цей сезон наповниться новими емоціями, класними моментами та жартами. Я дуже чекаю зйомок!

Хто зверху?: чого чекати від нового сезону шоу? / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

