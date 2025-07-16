Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Настя Іванюк розповіла про ревнощі та конкуренцію з коханим-актором

Українська акторка Настя Іванюк, яка виконує одну з головних ролей у комедійному серіалі «Сім’я по неділях», розповіла про особисті стосунки.

Акторка Анастасія Іванюк давно не приховує особистого життя. Вона – у стосунках із колегою по сцені, актором Дмитром Соловйовим. Пара не ділиться інтимними подробицями, але публікує спільні фото в соцмережі та інколи розповідає історії з їхнього життя в інтерв’ю.

Наприклад, Настя відповіла на одне з найпоширеніших запитань – про конкуренцію та ревнощі в їхньому творчому любовному тандемі.

Між нами немає конкуренції, – каже акторка. – Коли ми познайомились, я була студенткою. Мала лише кілька ролей у кіно, а Діма вже був популярним актором, з яким усі фотографувалися на вулиці. Потім я вступила до театру на Лівому березі, стала там грати. Діма теж служить в цьому театрі. Так співпало, що коли в нас розпочалися стосунки, мені почали пропонувати більше зйомок. І от, якщо ти знайомишся з людиною, яка лише на початку свого шляху, а потім у неї різко по кілька проєктів, її постійно немає вдома, вона втомлена та роздратована, то це важкувато прийняти. Я розумію Діму. Але класно, що ми це чесно проговорюємо. І в будь-якому випадку одне одного підтримуємо. Наприклад, пишемо разом проби. Не буває такого, що я сиджу й думаю: «Так не хочу, щоб Діму затвердили, бо хочу бути кращою». Ми дуже віримо одне в одного!

Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Настя Іванюк з чоловіком / Пресслужба Нового каналу

Конкуренції немає, а от ревнощі бувають. Але пара намагається згладити всі гострі кути та не ініціювати конфліктів. Бо в будь-яких ситуаціях спілкуються та не замовчують проблеми.

Як на мене, Діма більш ревнивий. А я щодо цього дуже лояльна. Більш така: «Угу, окей». А він може ініціювати розмову про це, – ділиться Настя Іванюк. – Наприклад, раніше я могла вирізати якийсь момент із фільму, де є сцени поцілунків, і виставити її. Думала, що це може бути цікаво моїй аудиторії. Але Діма сказав, що не розуміє, для чого так робити, ми це проговорили. Я пообіцяла, що більше цього робити не буду. А загалом до поцілунків у кадрі чи на сцені ми ставимося нормально, бо вважаємо це виключно роботою. Як для інших людей поставити підпис на документах, то для нас поцілуватися. Це просто фізична дія, яка не підкріплена почуттями.

Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Настя Іванюк / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,