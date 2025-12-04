«Найбагатша жінка світу»: у Києві відбулася прем’єра фільму з Ізабель Юппер

1 грудня в кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ Smart Plaza пройшов допрем’єрний показ фільму «Найбагатша жінка світу».

Стрічка розповідає про складні стосунки між неймовірно заможною жінкою та значно молодшим чоловіком, чия амбітність і прагнення швидкої наживи призводять до драматичних подій. Фільм натхненний реальною історією найзаможнішої жінки світу, однак ім’я її прототипу творці поки що тримають у таємниці.

На прем’єру завітали радіоведучі Анастасія Великоіван, Ольга Вороніна та LOGVIN, головний редактор «Теленеделя» Олександр Ківа, блогерка Надія Кожухар, стилісти В’ячеслав та Ірина Дюденко, ведуча Оксана Гутцайт, стилістка Ірена Вінцюк, дизайнер EROMIN, головна редакторка глянцевого журналу GLORY Лала Цукерман.

Партнерами події стали Avalon, afisha.bigmir.net, tv.ua, GLORY, Marie Claire.

Ігристим партнером виступило французьке вино Mer de Glace — пристрасть до пригод, натхненних природою.

Фільм «Найбагатша жінка світу» виходить у широкий прокат вже з 4 грудня.