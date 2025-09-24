Презентували офіційний трейлер та постер нового фільму від творців комедії “Збори ОСББ” - “Батьківські Збори”.

Вже з 30 жовтня в усіх кінотеатрах країни дивіться комедію від Студії «Мамахихотала» та United Heroes Group за підтримки 1+1 media “Батьківські Збори”. Дистрибʼютор - компанія Green Light Films.

Янович та Маслюк б’ються, Зюбіна та Задніпровський сперечаються, Цимбалару висить вниз головою, Хижняк не стримується у висловах, Ісаєнко став байкером, а спостерігає за цим всім Полякова. Це не жарт! Це опис кадрів з нової української комедії від Студії “Мамахихотала” та United Heroes Group “Батьківські Збори”. Творці фільму презентували офіційний трейлер та постер стрічки, яка вже з 30 жовтня йтиме у всіх кінотетарах країни.

Режисери завжди з обережністю ставляться до трейлерів. З одного боку, саме за ним глядач найчастіше вибирає - чи йти йому в кіно. В той же час, він працює як потужний спойлер великої частини сюжету. Але в нашій історії стільки ліній, героїв і подій, що я в захваті від того, що за ці короткі хвилини ми встигаємо лише познайомитися з героями, але не дізнатися, якими шляхами нас поведе ця історія, - ділиться режисер фільму Мітя Шмурак. - Більшість з акторського складу - не просто блискучі актори, а ще й близькі друзі. У мене дійсно є відчуття юнацького запалу, коли ви, школярі-студенти, вирішуєте зробити крутий проєкт, і всі вкладаються з душею, не зважаючи на ресурси та статуси.

Батьківські Збори: творці презентували трейлер фільму, що розсмішить до сліз / Пресслужба

Історії персонажів фільму та їх характери - абсолютно різні. Саме тому збори у шкільному класі перетворились у справжні дебати дорослих людей, які оголили і особисті секрети, і дитячі травми, і дорослі амбіції. Директор школи, якого зіграє Назар Задніпровський, намагається втихомирити запал батьків, але сам - точно не “святий”.

Водночас вчителька, яку зіграє Римма Зюбіна, точно знає, де справедливість і, як її довести. У Євгена Яновича та Антоніни Хижняк - пристрасть і… бажання повної влади через фінансову впевненість.

Актриса Римма Зюбіна / Пресслужба

Мама-перфекціоністка Анастасія Цимбалару робить все, аби її донька-відмінниця стала президенткою школи.

Актриса Анастасія Цимбалару / Пресслужба

Її піддатливий чоловік-”пиріжечок” Олег Маслюк і не проти.

Актор Олег Маслюк / Пресслужба

Поряд з ними також є байдужий татусь-правдоруб у виконанні Володимира Кравчука та спокійна багатодітна мама, яку зіграє Аліса Тункевич.

Актриса Аліса Тункевич / Пресслужба

А ще запальна матуся Лілія Цвєлікова та її колишній чоловік Андрій Ісаєнко.

Лілія Цвєлікова та Андрій Ісаєнко / Пресслужба

Майже всі глядачі впізнають ситуації з фільму! Бо вони близькі до тих, які ми переживали, навчаючись у школі, або, коли навчалися наші діти. Хоч би як ми говорили про реформи, але дуже багато моментів, які хотілося б викорінити разом із радянщиною, залишилося в школах. І передусім - це несприйняття дитини як особистості, - коментує Римма Зюбіна. - У центрі уваги - батьки, які залишилися інфантильними та безвідповідальними, з'ясовують свої стосунки, не розуміючи, що вони вже дорослі. А щодо моєї героїні... Нас двох об'єднує загострене почуття справедливості, яке я ще й у спадок передала своєму синові. Я теж не мирюся з корупцією, брехнею, лицемірством.

Щоб створити кіно, яке буде відгукуватися в серцях людей, важливо, щоб на майданчику панувала загальна атмосфера спрямованості на хороший результат. І це було! Мені все сподобалося. Команда - супер. Всі креативні та позитивні. Дуже важливо, що всі працювали без напруги, - каже Андрій Ісаєнко. - Найцікавіше було працювати з Лілею Цвєліковою, тому що в нас із нею пара, за сценарієм, і наші взаємовідносини було цікаво відтворювати. А також із Вовою Кравчуком, бо в нас там теж свої особливі маленькі взаємовідносини. Я думаю, на цей фільм варто піти, щоб посміятися із самого себе і зробити якісь висновки. Він точно відгукнеться!

Актор Андрій Ісаєнко / Пресслужба

У нас вийшов класний ансамбль! Кайф, коли тобі цікаво спостерігати за кожним, і відчувати взаємодію не лише в рамках своєї історії в сценарії. Щодо моєї персонажки, то ми чимось схожі - я теж захищаюсь гострим сарказмом, коли мені боляче. Але виїдати мозок чоловікові десертною ложечкою, то для мене скоріше «святкова» страва, ніж постійний раціон, - ділиться думками Лілі Цвєлікова. - Я впевнена, глядачі зможуть отримати свої позитивні емоції від перегляду фільму, можливість посміятись над знайомими ситуаціями і собою в них. Це, в наш час, вже необхідність, а не розвага.

Актриса Лілія Цвєлікова / Пресслужба

Взаємини персонажів комедії творці фільму передали у постері до “Батьківських Зборів”, який опублікували разом з трейлером. Там, звісно, всі карти не відкрили. Але точно зацікавили! Римма Зюбіна під партою, за якою любляться Євген Янович та Антоніна Хижняк. Володимир Кравчук дрімає поки… Ох, там і пристрасті. Чітко, як у фільмі!

Нагадаємо,