У Києві відбувся допрем’єрний показ комедії «Пан або пропав»

25 вересня у столичному ТРЦ Gulliver, у кінотеатрі «Оскар», відбувся гала-прем`єрний показ сатиричної комедії «Пан або пропав».

Подія зібрала гостей із кіноіндустрії, інфлюенсерів та медіа, які першими в Україні побачили стрічку після її світової прем’єри в Каннах.

На гала-прем`єру завітали блогерки Міла Кузнєцова, Надія Кожухар, Катерина Соколова, Антоніна Носова «Усвідомлена», Аліса Дікалова, Ірина Царікова, головний редактор Теленеделя Олександр Ківа та головна редакторка Marie Claire Ірина Татаренко, співак Yogen, актор та продюсер Ігор Качур, актор Євген Рачков, радіоведуча Вікторія Зубрейчук, ведучі Анна Тульєва та Оксана Гутцайт, співачки Вероніка Коваленко та MARSHA, дизайнери Ірена Вінцюк та Yanis Stepanenko.

Медіапартнери: сайти tochka.net, tv.ua, Теленеделя, afisha.bigmir.net, ПроШоКіно, жіночі глянцеві журнали GLORY та Marie Claire. Алкогольний партнер: ARARAT. Партнер краси: EVA Beauty.

«Цей фільм змусить вас і сміятися, і задуматися», – коментує блогерка Надія Кожухар.

«Фільм з дуже неочікуваною кінцівкою. Кіно, яке дійсно викликає емоції», – каже продюсер та актор Ігор Качур.

Стрічку вже встигли охрестити французькими “Паразитами”, адже історія занурює у прірву протиріч, грошей, але робить це через сміх, сатиру та абсурдні ситуації.

В широкий прокат «Пан або пропав» вийде вже 2 жовтня, тож попереду — можливість відчути сатиру по-французьки та замислитися над ціною компромісів у житті.

Фільм обіцяє стати однією з головних кінопрем’єр цієї осені.