МастерШеф 16 сезон: що стане основним концептом сезону, та чим аматори дивуватимуть досвідчених суддів?

Вже у суботу, 23 серпня, о 19:00 на СТБ відбудеться прем'єра 16-го сезону улюбленого кулінарного реаліті українських телеглядачів «МастерШеф»!

Це буде справжній вау-сезон, і дивуватимуть аматори вже з етапу кастингу! Оцінюватимуть їх незмінні судді проєкту: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. Основним концептом нового сезону стане тема здорового харчування. Так, в одному з конкурсів аматори готуватимуть на пару, як найбільш корисний спосіб термічної обробки, робитимуть корисні смаколики для дітей, годуватимуть учасників нового сезону легендарного проєкту «Зважені та щасливі» тощо. Аматори традиційно годуватимуть українських військових, в гості завітають підписники проєкту, улюбленці з попередніх сезонів, кулінарні блогери та зіркові гості.

Учасники проєкту МастерШеф 16 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Цього сезону відбудеться два масштабні виїзні конкурси: один з них проходитиме на ВДНГ просто неба, інший – в столичному супермаркеті. На учасників також чекатиме оновлений формат суперфіналу. Вже з кастингів аматори доведуть, що 16-й сезон буде особливим. Хто наважиться приготувати улюблену страву Володимира Ярославського та якою буде реакція судді? Чим дивуватиме справжній фанат проєкту? Хто вразить десертом Ольгу Мартиновську та почує від неї: «Я в захваті, це беззаперечне «Так», а кому Ектор скаже: «Золото – це такі люди, як ви. Люди, які роблять дивовижні речі». З ким зніматимуть тіктоки, а хто розлютить Ектора, а потім... отримає від нього омріяний фартух? Дивіться вже 23 серпня, щосуботи, о 19:00 на СТБ!