МастерШеф 16 сезон: що стане основним концептом сезону, та чим аматори дивуватимуть досвідчених суддів?
Вже у суботу, 23 серпня, о 19:00 на СТБ відбудеться прем'єра 16-го сезону улюбленого кулінарного реаліті українських телеглядачів «МастерШеф»!
Цього сезону відбудеться два масштабні виїзні конкурси: один з них проходитиме на ВДНГ просто неба, інший – в столичному супермаркеті. На учасників також чекатиме оновлений формат суперфіналу. Вже з кастингів аматори доведуть, що 16-й сезон буде особливим. Хто наважиться приготувати улюблену страву Володимира Ярославського та якою буде реакція судді? Чим дивуватиме справжній фанат проєкту? Хто вразить десертом Ольгу Мартиновську та почує від неї: «Я в захваті, це беззаперечне «Так», а кому Ектор скаже: «Золото – це такі люди, як ви. Люди, які роблять дивовижні речі». З ким зніматимуть тіктоки, а хто розлютить Ектора, а потім... отримає від нього омріяний фартух? Дивіться вже 23 серпня, щосуботи, о 19:00 на СТБ!