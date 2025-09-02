Хто знає 2 сезон 2 випуск від 02.09.2025 дивитися онлайн

Хто знає 2 сезон 2 випуск від 02.09.2025 дивитися онлайн
Хто знає 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 02.09.2025
02.09.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 2 випуск 2 сезону квіз-шоу Хто знає. 2 випуск проєкту Хто знає 2 сезон від 02.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожМастерШеф 16 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 30.08.2025
Дивіться у 2 випуску квіз-шоу Хто знає 2 сезон: кожна з двох команд має відповісти на 12 запитань у різних категоріях. Правильна відповідь приносить 1000 гривень, а у фіналі можна подвоїти виграш. Вся виграна сума йде на благодійність. У команді Фіми Константиновського грає співачка Злата Огневич, а у команді Вови Дантеса – ветеран російсько-української війни Олександр Терен. Дивіться онлайн Хто знає 2 сезон 2 випуск від 02.09.2025.

2 випуск шоу Хто знає 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Хто знає? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

