Хто знає 2 сезон 2 випуск від 02.09.2025 дивитися онлайн
2 вересня 2025 18:00
Юлія Туренко
Хто знає 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 02.09.2025
Пресслужба Нового каналу
02.09.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 2 випуск 2 сезону квіз-шоу Хто знає.
Дивіться у 2 випуску квіз-шоу Хто знає
2 сезон: кожна з двох команд має відповісти на 12 запитань у різних категоріях. Правильна відповідь приносить 1000 гривень, а у фіналі можна подвоїти виграш. Вся виграна сума йде на благодійність. У команді Фіми Константиновського грає співачка Злата Огневич, а у команді Вови Дантеса – ветеран російсько-української війни Олександр Терен.
2 випуск шоу Хто знає 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
