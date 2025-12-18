Володимир Дантес розповів про порівняння з Сергієм Притулою

14-й сезон розважального проекту для всієї сім’ї «Хто зверху?» прямує до завершення. 25 грудня о 20:00 в ефірі покажуть фінальний випуск сезону – різдвяний спешл.

11 випусків сезону глядачі звикли до нового ведучого Володимира Дантеса й пишуть багато позитивних відгуків про нього. Хоча не обійшлося без порівнянь з першим ведучим цього шоу Сергієм Притулою.

Спочатку, звісно, нас постійно порівнювали, – говорить Дантес у YouTube-проекті «Гуртом та вщент». – Типу: «Кращого за Притулу нікого немає» і таке інше. Але для мене на той момент найголовнішим було те, як складеться робота з Лесею (Леся Нікітюк – співведуча у шоу «Хто зверху?» – прим .ред.). У Сергія з нею склався супертандем, запекла ігрова боротьба. І мені було дуже важливо не впасти в це суперництво з нею, бо тоді я конкурував би з тобою.

Володимир Дантес та Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Дантес каже, що така реакція глядачів – очікувана та зрозуміла.

Коли чуєш пісню, і вона хітова, то створюється враження, ніби ти її вже десь чув. Так само і в нашому шоу: є той, хто стояв біля витоків і кого всі обожнювали, тому з ним чи з нею тебе завжди порівнюватимуть, – ділиться Володимир. – Якщо починаєш змагатися з цим порівнянням, ти одразу програв. Якщо ж робиш класне шоу й намагаєшся принести щось нове, ти гвинтик у цьому проекті, який може його прикрасити.

Сергій Притула, в свою чергу, підтримує Дантеса та зізнається, що теж не хотів би чути подібних порівнянь.

Я сприймав «Хто зверху?» не просто як черговий проект у своєму житті. Це було певного роду дітище, тому завжди дуже старався, – говорить Сергій Притула. – Та в мене ніколи не було бажання вислуховувати від когось, що хтось вів краще, а хтось – гірше і таке інше. Всі люди різні, і стиль роботи в кадрі різний. Не може бути «краще» чи «гірше». Є «інакше»! Це треба прийняти, дихати рівно та йти по життю далі.

Ведучий Сергій Притула / Пресслужба Нового каналу

