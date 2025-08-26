Хто знає 2 сезон 1 випуск від 26.08.2025 дивитися онлайн
Хто знає 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 26.08.2025
26.08.2025 на Новому каналі в етер вийшов 1 випуск 2 сезону квіз-шоу Хто знає.
Дивіться у 1 випуску квіз-шоу Хто знає
2 сезон: кожна з двох команд має відповісти на 12 запитань у різних категоріях. Правильна відповідь приносить 1000 гривень, а у фіналі можна подвоїти виграш. Вся виграна сума йде на благодійність. У команді Фіми Константиновського грає акторка Віталіна Біблів, а у команді Вови Дантеса – актор Назар Задніпровський. Дивіться онлайн Хто знає 2 сезон 1 випуск від 26.08.2025.
