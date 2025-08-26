Хто знає 2 сезон 1 випуск від 26.08.2025 дивитися онлайн

26 серпня 2025
Хто знає 2 сезон 1 випуск від 26.08.2025 дивитися онлайн
Хто знає 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 26.08.2025
Пресслужба Нового каналу

26.08.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 1 випуск 2 сезону квіз-шоу Хто знає. 1 випуск проєкту Хто знає 2 сезон від 26.08.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 1 випуску квіз-шоу Хто знає 2 сезон: кожна з двох команд має відповісти на 12 запитань у різних категоріях. Правильна відповідь приносить 1000 гривень, а у фіналі можна подвоїти виграш. Вся виграна сума йде на благодійність. У команді Фіми Константиновського грає акторка Віталіна Біблів, а у команді Вови Дантеса – актор Назар Задніпровський. Дивіться онлайн Хто знає 2 сезон 1 випуск від 26.08.2025.

телешоу Володимир Дантес відео Назар Задніпровський Віталіна Біблів Даша Астаф`єва Фіма Константиновський Хто знає телешоу 2025 Хто знає 2 сезон

