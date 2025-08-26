Зважені та щасливі 10 сезон: стала відома дата прем'єри проєкту

Зважені та щасливі 10 сезон: стала відома дата прем'єри проєкту
Коли на СТБ стартує прем'єра найвагомішого проєкту Зважені та щасливі 10 сезон – читайте у нашому матеріалі.

Телеканал СТБ готує до ефіру десятий сезон улюбленого реаліті українців «Зважені та щасливі». Стала відома дата прем'єри шоу. Вже 28 вересня о 19:00 на СТБ телеглядачі побачать культовий проєкт.

Три роки повномасштабної війни впливають не тільки на ментальне, а й на фізичне здоров’я українців. Тому зараз проєкт «Зважені та щасливі» є актуальним як ніколи, адже він передусім не про схуднення, не про цифри на вагах, а про те, до яких наслідків можуть призвести емоційний стан, біль та стреси, випробування та переживання, що випали на долю українців.

Не пропустіть сезон культового проєкту, який повернувся з важливою місією – здорова країна. Дивіться 10 сезон реаліті «Зважені та щасливі» з 28 вересня, щонеділі, о 19:00 на СТБ!

Зважені та щасливі телешоу прем`єра телешоу 2025 Зважені та щасливі 10 сезон

