Хто зверху?, Будиночок на щастя: дізнайтеся про всі прем’єри Нового каналу восени

Нові ведучі, прем’єрні серіали та улюблені шоу на Новому каналі.

Квіз-шоу «Хто знає?»

Старт: 26 серпня о 20:00

Цю осінь варто чекати, адже Новий канал підготував багато яскравих прем’єр для гарного настрою. І, головне, на будь-який смак. Розповідаємо, які шоу та серіали побачите в ефірі телеканалу

Ви готові до небанальних інтелектуальних батлів та захопливих дослідів? Тоді дивіться другий сезон «Хто знає?» Вас чекає феєрверк з кориці, вечірка з димовими кільцями, рецепт штучної чорної ікри та безліч корисних лайфхаків, які полегшать вашу побутову рутину. Капітани Фіма Константиновський, Володимир Дантес і ведуча Даша Астафʼєва разом із зірковими учасниками готуються дивуватися і дивувати вас! Місця учасників займуть військові, актори «Будиночка на щастя» (Новий канал), спортсмени та артисти. А все заради кубка й головного грошового призу, який йде на донати.

Квіз-шоу «Хто знає?» / Пресслужба Нового каналу

Квіз-шоу «Поле»

Старт: 27 серпня о 20:00

Незмінний ведучий Фіма Константиновський запрошує на «Поле»! В третьому сезоні команда проєкту підготувала нові 45-секунди квізи-дуелі для 108 учасників проекту. Причому серед завдань будуть не лише фото й текстові запитання, а й музичні та звукові. Новинка сезону – «золота» територія «Поля». Хто її отримає та які бонуси вона даватиме, дізнаєтеся вже 27 серпня о 20:00. А ще розкриєте головне питання осені – хто підкорить «Поле» й залишить його з призом у 250 тисяч гривень?

Квіз-шоу «Поле» / Пресслужба Нового каналу

Ігрове шоу «Хто зверху?»

Старт: 25 вересня о 20:00

Легендарний проєкт Нового каналу готовий дивувати та розважати глядачів! Цьогоріч – багато оновлень. Насамперед – новим капітаном чоловічої команди та співведучим чарівної Лесі Нікітюк став Володимир Дантес. Серед учасників 14 сезону – як уже досвідчені гравці, так і новенькі: Оля Полякова, BRUKYLETS, Даша Квіткова, OTOY. Оновлення чекають і на раунди: наприклад, конкурс «Правда чи брехня?» буде побудований на історіях про зіркових учасників, але поданих трохи в іншій формі. Зʼявиться ще одна варіація музичного конкурсу. Традиційно здивують креативом в «Обмінах ролями» та фіналах.

Ігрове шоу «Хто зверху?» / Пресслужба Нового каналу

Серіал «Будиночок на щастя»

Старт: 29 вересня (з понеділка по четвер о 19:00)

Восени покажуть продовження шостого сезону серіалу. За сюжетом у головного персонажа Макса, який був у любовному трикутнику, з’явилося нове кохання – Даша. Стосунки спочатку не клеїлись, а потім наче почали налагоджуватись. Але чи надовго… Вася і Люба теж переживають зміни. Поки Люба вирішує питання села, Вася став головою батьківського комітету дитсадочка, куди пішов їхній менший син. А з часом взагалі переїхав жити в місто, залишивши Любу на господарстві. Що її, звісно, не влаштовувало. Чи возз’єднається знову сімейство у Сеньківці? Топова комедія з Назаром Задніпровським, Віталіною Біблів, Костянтином Войтенком, Юлією Буйновською, Дашею Петрожицькою та Наталкою Денисенко знову в ефірі!

Серіал «Будиночок на щастя» / Пресслужба Нового каналу

Прем’єра! Серіал «Любов, як вона є»

Старт: жовтень 2025

Реальні життєві ситуації, смішні діалоги та неймовірний акторський склад. Восени Новий канал покаже комедійний скетчком «Кохання, як воно є», створений командою IQ Production. Проєкт розповість історію однієї великої родини, яка зацікавить глядачів будь-якого віку. У головних ролях – відомі українські актори Катерина Кузнецова, Андрій Ісаєнко, Назар Задніпровський та інші. Над стрічкою працює і Сергій Атрощенко – режисер серіалу «Будиночок на щастя», який так обожнюють українці.

Серіал «Любов, як вона є» / Пресслужба Нового каналу

Прем’єра! Серіал «Сім’я по неділях»

Старт: листопад 2025

Нова родинна історія, пронизана гумором та теплотою, з улюбленими обличчями! В центрі – зовсім не ідеальна українська сім’я Романчуків. Батько сімейства, який 20 років був на заробітках в Італії, ставить умову: щонеділі всі мають збиратись у батьківському домі на вечерю, аби відродити сімейні цінності та надолужити все згаяне за роки його відсутності. І щоразу запланований сімейний «тимбілдинг» перетворюється на побутову вакханалію. Дуже зіркову вакханалію, адже ролі виконують: Віталіна Біблів, Остап Ступка, Олександр Рудинський, Анастасія Іванюк, Тарас Цимбалюк, Євген Лісничий та Марія Стопник.

Серіал «Сім’я по неділях» / Пресслужба Нового каналу

Реаліті «Кохання на виживання»

Старт: грудень 2025

Закохані пари, шалений кастинг, яскраві випробування, приз у сто тисяч гривень та нова ведуча! У шостому сезоні популярного реаліті краш-тест стосунків пройдуть 16 пар, яких обрали з майже тисячі охочих. Попередній сезон став одним з найуспішніших в історії проєкту: реаліті очолило рейтинг провідних програм та стало лідером за телепереглядами у своєму слоті. Цей сезон «Кохання на виживання» обіцяє бути не менш захопливим – до команди приєдналася нова ведуча – артистка Lida Lee.

Реаліті «Кохання на виживання» / Пресслужба Нового каналу

