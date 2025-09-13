МастерШеф 16 сезон 4 випуск від 13.09.2025 дивитися онлайн
13 вересня 2025 18:24
Юлія Туренко
МастерШеф 16 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 13.09.2025
Пресслужба каналу СТБ
13.09.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 4 випуск 16 сезону шоу МастерШеф.
Дивіться у 4 випуску проєкту МастерШеф
16 сезон: на учасників цього разу чекатимуть надвідповідальні завдання! Так, тиждень розпочнеться з приготування романтичної вечері для родин українських захисників. Чи зможуть аматори створити ідеальну вечерю для поважних гостей проєкту? Також цього тижня кулінари вирушать в столичний супермаркет та зʼясують, з чого складається продуктовий кошик українців! Які ще конкурси чекають на аматорів? Та хто не впорається? Дивіться онлайн МастерШеф 16 сезон 4 випуск від 13.09.2025.

