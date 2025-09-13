МастерШеф 16 сезон 4 випуск від 13.09.2025 дивитися онлайн

13 вересня 2025 18:24 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

МастерШеф 16 сезон 4 випуск від 13.09.2025 дивитися онлайн
МастерШеф 16 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 13.09.2025
Пресслужба каналу СТБ

13.09.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 4 випуск 16 сезону шоу МастерШеф. 4 випуск проєкту МастерШеф 16 сезон від 13.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 4 випуску проєкту МастерШеф 16 сезон: на учасників цього разу чекатимуть надвідповідальні завдання! Так, тиждень розпочнеться з приготування романтичної вечері для родин українських захисників. Чи зможуть аматори створити ідеальну вечерю для поважних гостей проєкту? Також цього тижня кулінари вирушать в столичний супермаркет та зʼясують, з чого складається продуктовий кошик українців! Які ще конкурси чекають на аматорів? Та хто не впорається? Дивіться онлайн МастерШеф 16 сезон 4 випуск від 13.09.2025.

4 випуск шоу МастерШеф 16 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

