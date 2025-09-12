Поле 3 сезон 3 випуск від 10.09.2025 дивитися онлайн

12 вересня 2025 16:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Поле 3 сезон 3 випуск від 10.09.2025 дивитися онлайн
Поле 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 10.09.2025
Пресслужба Нового каналу

10.09.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 3 випуск проєкту Поле 3 сезон від 10.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожОсінній телесезон на 1+1 Україна: улюблені проєкти, захопливі українські та світові серіали, культові кінохіти та яскраві прем’єри
Дивіться у 3 випуску квіз-шоу Поле 3 сезон: у проєкті візьме участь 108 учасників. Усього буде три великі гри і, відповідно, три переможці. Протягом 15 випусків кожні 36 квіз-дуелянтів змагатимуться за грошовий приз у 250 тисяч гривень. Також залишаються додаткові бонуси: у фіналі перших чотирьох серій кожного з трьох пулів гравець з найбільшою територією отримує 25 тисяч гривень.

У новому випуску гравці будуть сміливішими, адже дехто з них наважиться пройти три гри поспіль заради бонусу – додаткових 5 секунд у наступних раундах! Учасники спробують розгадати, що заховано в ілюстраціях штучного інтелекту, який інтерпретував відомі українські пісні. Вперше у програмі Поле буде аудіокатегорія, в якій гравці мають вгадати лише за звуком тварин, комах та інші сигнали, які оточують нас кожного дня. Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 3 випуск від 10.09.2025.

3 випуск квіз-шоу Поле 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу відео Фіма Константиновський Поле телешоу 2025 Поле 3 сезон шоу онлайн

Матеріали на тему

Stadium Night: Новий канал покаже новий сезон проєкту
Новини

Stadium Night: Новий канал покаже новий сезон проєкту
Осінній телесезон на 1+1 Україна: улюблені проєкти, захопливі українські та світові серіали, культові кінохіти та яскраві прем’єри
Анонси на ТВ

Осінній телесезон на 1+1 Україна: улюблені проєкти, захопливі українські та світові серіали, культові кінохіти та яскраві прем’єри
Фіма Константиновський поділився зворушливим спогадом, повʼязаним з дітьми-переселенцями
Новини

Фіма Константиновський поділився зворушливим спогадом, повʼязаним з дітьми-переселенцямиЕксклюзив
Чому ми не можемо заснути, коли чуємо сирену? Пояснює психіатриня
Психологія

Чому ми не можемо заснути, коли чуємо сирену? Пояснює психіатриня
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 03.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 03.09.2025
Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»

Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»
Справа НБР: ICTV2 завершив зйомки серіалу із Сергієм Стрельніковим у головній ролі

Справа НБР: ICTV2 завершив зйомки серіалу із Сергієм Стрельніковим у головній ролі

Популярне відео

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 03.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 03.09.2025
Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»

Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»
Хто знає 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 09.09.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 09.09.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK