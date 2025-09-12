Поле 3 сезон 3 випуск від 10.09.2025 дивитися онлайн

10.09.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 3 випуск проєкту Поле 3 сезон від 10.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 3 випуску квіз-шоу Поле 3 сезон: у проєкті візьме участь 108 учасників. Усього буде три великі гри і, відповідно, три переможці. Протягом 15 випусків кожні 36 квіз-дуелянтів змагатимуться за грошовий приз у 250 тисяч гривень. Також залишаються додаткові бонуси: у фіналі перших чотирьох серій кожного з трьох пулів гравець з найбільшою територією отримує 25 тисяч гривень.

У новому випуску гравці будуть сміливішими, адже дехто з них наважиться пройти три гри поспіль заради бонусу – додаткових 5 секунд у наступних раундах! Учасники спробують розгадати, що заховано в ілюстраціях штучного інтелекту, який інтерпретував відомі українські пісні. Вперше у програмі Поле буде аудіокатегорія, в якій гравці мають вгадати лише за звуком тварин, комах та інші сигнали, які оточують нас кожного дня. Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 3 випуск від 10.09.2025.

3 випуск квіз-шоу Поле 3 сезон

