Поле 3 сезон 1 випуск від 27.08.2025 дивитися онлайн
28 серпня 2025 15:10
Юлія Туренко
Поле 3 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 27.08.2025
Пресслужба Нового каналу
27.08.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 1 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 1 випуск проєкту Поле 3 сезон від 27.08.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 1 випуску квіз-шоу Поле
3 сезон: у проєкті візьме участь 108 учасників. Усього буде три великі гри і, відповідно, три переможці. Протягом 15 випусків кожні 36 квіз-дуелянтів змагатимуться за грошовий приз у 250 тисяч гривень. Також залишаються додаткові бонуси: у фіналі перших чотирьох серій кожного з трьох пулів гравець з найбільшою територією отримує 25 тисяч гривень. Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 1 випуск від 27.08.2025.
