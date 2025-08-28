Поле 3 сезон 1 випуск від 27.08.2025 дивитися онлайн

28 серпня 2025 15:10 Юлія Туренко
Поле 3 сезон 1 випуск від 27.08.2025 дивитися онлайн
Поле 3 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 27.08.2025
27.08.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 1 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 1 випуск проєкту Поле 3 сезон від 27.08.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 1 випуску квіз-шоу Поле 3 сезон: у проєкті візьме участь 108 учасників. Усього буде три великі гри і, відповідно, три переможці. Протягом 15 випусків кожні 36 квіз-дуелянтів змагатимуться за грошовий приз у 250 тисяч гривень. Також залишаються додаткові бонуси: у фіналі перших чотирьох серій кожного з трьох пулів гравець з найбільшою територією отримує 25 тисяч гривень. Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 1 випуск від 27.08.2025.

1 випуск квіз-шоу Поле 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

