Премʼєра шоу «Поле» відбудеться восени 2025 року. Варто дочекатися!

Фанати інтелектуальних квіз-дуелей та яскравих емоцій, готуйтеся! Новий канал розпочав зйомки третього сезону найрейтинговішого квіз-шоу «Поле». Гра, в яку грає вся країна, скоро повернеться на екрани з новими дуелями та особливим бонусом. У третьому сезоні проекту, який бере початок з нідерландського Talpa Studios, буде три великі гри. Протягом 15 випусків дуелянти виборюватимуть перемогу. Та лише троє з них підуть з «Поля» з призом у 250 тисяч гривень!

Готувати цей сезон було значно легше з технічної сторони, – каже керівниця проекту Анна Вовк. – Нідерландські колеги вже довіряють нам, знають, як ми працюємо. У нас не було консультацій, бо схема налаштована. До того ж готові елементи декорації, які залишилося зібрати, розроблений софт (програма, яка керує «Полем» і видає завдання на екрани, – прим. ред.). Ми не починаємо з нуля. Але з кожним роком дедалі складніше придумувати нові категорії для 45-секундних дуелей. За два сезони редактори та дизайнери підготували близько 10,5 тисяч фото! Не хочеться повторюватися. Однак я вірю, що «Поле» буде ще довго існувати й радувати глядачів Нового каналу.

У третьому сезоні як на 108 учасників, так і на глядачів «Поля» чекають.

Квіз-дуелі на найрізноманітніші теми

Лише уявіть: за два сезони «Поля» було зіграно 208 категорій! Однак команда Starlight Media не втомлюється генерувати нові.

Взагалі категорії – це досить вичерпний ресурс. Але в нас потужна редакторська команда, і ми разом придумали класні цікаві завдання, – ділиться керівниця квіз-шоу. – Окрім фото й текстових запитань, додали ще звукові та музичні. Їх небагато, але все ж таки будуть!

«Поле» повертається з третім сезоном / Пресслужба Нового каналу

«Золота» територія на «Полі»

У попередніх сезонах нічого схожого не було, тож дочекайтеся новинку третього сезону «Поля».

А от які бонуси «золота» територія даватиме, та хто зможе її отримати, дізнаєтеся восени, – інтригує Аня Вовк.

Нові дуелянти

Звісно ж, побачимо нових учасників, разом з якими будемо затамовувати подих на 45 секунд, і за яких будемо вболівати, радіти їхнім перемогам та співчувати поразкам.

Бо основа гри, в яку грає вся країна, – люди! Класні, талановиті, красиві, розумні, надзвичайні, наші! – каже керівниця «Поля». – Вони мають безліч різних цікавих захоплень і багато роблять для перемоги нашої країни. Впевнена, що герої третього сезону «Поля» приємно здивують глядачів.

«Поле» повертається з третім сезоном / Пресслужба Нового каналу

І незмінний та улюблений модератор – Фіма Константиновський!

Ведучий Нового каналу щиро фанатіє від «Поля» і його учасників. З періоду підготовки до зйомок дотримується одного – підтримки імунітету, аби не захворіти на знімальний період.

Це якщо говорити про очікування від себе (усміхається). Реально два сезони поспіль прохворів – з першої до останньої програми. І це не завжди можна було приховати. Тому сподіваюся, що нарешті проведу сезон здоровим, – з усмішкою каже Фіма. – Обовʼязково чекаю на класну конкуренцію. Розумію, що українці – добрі та чемні, але хочеться, аби жадали перемоги та святкували поразку суперника. І, сподіваюся, буде ще більше учасників, за якими цікаво спостерігати. Як, наприклад, за професором Моріарті в минулому сезоні (усміхається).

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