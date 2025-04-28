Акторка серіалу «Будиночок на щастя» Марія Стопник розповіла про харчові звички

28 квітня 2025 15:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Акторка серіалу «Будиночок на щастя» Марія Стопник розповіла про харчові звички
Акторка серіалу «Будиночок на щастя» Марія Стопник
Пресслужба Нового каналу

Акторка серіалів «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Марія Стопник розповіла про guilty pleasure.

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Спостерігаючи за знаменитостями на екрані, завжди думаєш, що ж вони таке роблять, аби завжди бути в ідеальній формі. Яким спортом займаються, що їдять? Українська акторка Марія Стопник, яку зараз можна побачити в серіалі Нового каналу «Будиночок на щастя», а восени – у «Сім’ї по неділях», чесно розповіла, яких правил харчування дотримується.

Колись давно подруга-нутриціолог розписала мені меню. Навіть на зйомках підлаштовувались і готували те, що підходить за дієтою. Це було не стільки заради схуднення, як заради хорошого самопочуття та енергійності. Звісно, разом із цим трохи схудла, результати були помітні, – розповідає Марія для Люкс.fm. – Але я це закинула… Почався скажений ритм, не могла викроїти час, щоб готувати чи зайти у заклад і дочекатися необхідну страву. Брала якийсь лаваш і бігла далі. Зараз ритм схожий. Та, сподіваюся, що скоро зможу повернутися до свого раціону. Загалом я їм двічі на день, інколи тричі: пізній сніданок, десь о 13:00, потім вечеря. Звісно, маю перекуси: печиво, горішки, фрукти. Організму так нормально. А ще, щоб підтримати здоров'я, п'ю різні біодобавки: хлорофіл, колаген, вітамін D, магній, пробіотики.

Акторка серіалу «Будиночок на щастя» Марія Стопник / Пресслужба Нового каналу

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Акторка каже, що зазвичай акцентує увагу на кількості, а не на типі продуктів, які споживає.

Я рідко себе в чомусь обмежую, – ділиться Стопник. – Наприклад, можу з'їсти фастфуд чи цукерки й почуватися спокійно. З цим проблем немає. Але усвідомлюю, що треба контролювати, скільки ти собі цього дозволив. Постійно хвалю себе за те, що натренувала вміння не доїдати, якщо не хочеш. Або їсти трішки та прислухатися, чи наситився організм. Але якщо брати дуже шкідливі речі, то обожнюю сухарики з часником або будь-які інші солоні закуски до пива. Дуже люблю напівфабрикати! Заморожені вареники, пельмені, млинці чи сирники завжди є в морозилці. З десертів шаленію від наполеона та крем-брюле. Ще одне guilty pleasure – це алкоголь. Досить рідко можу випити, але інколи хочеться смачного авторського коктейлю чи келиха хорошого червоного вина. Хоча… Найбільша моя слабкість серед напоїв – це квас! Причому такий насичений, коричневий, солодкий-солодкий.

Нагадаємо, 

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