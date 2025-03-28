Акторка серіалу «Будиночок на щастя» Юлія Буйновська роповіла, до якої корисної звички привчає свого чоловіка

Українська акторка Юлія Буйновська пояснила, чому не сортує сміття.

Весна – час суботників та масового прибирання планети. Але важливо турбуватися про екологію не пару раз на рік, а постійно! Наприклад, вводячи в життя екозвички. Про свої розповіла акторка шостого сезону серіалу «Будиночок на щастя», який вже 31 березня о 19:00 стартує на Новому каналі, Юлія Буйновська.

Ми з чоловіком не користуємося пакетами. Якщо й користуємося, то одними й тими ж. Вдома є декілька, які лежать роками, тож ми їх беремо, коли йдемо по покупки. Та більш за все любимо шопери та невеличкі торбиночки, які зазвичай з нами, – розповідає Юля. – Якщо, наприклад, ми спонтанно зайшли в магазин, то хоч скільки б взяли апельсинів чи інших продуктів, для яких потрібен пакет, але ми знаємо, що можемо донести без нього, то не візьмемо. Несемо в руках або в цьому ж шопері. Нещодавно в нас з'явилася ще одна звичка – пластикові контейнери багаторазового використання. Носимо з собою і коли купляємо в магазині готову їжу, просимо накладати одразу туди.

Щодо напоїв у сім’ї Юлі Буйновської теж є правила.

Ми стараємося носити з собою пляшечки з водою. Єгор (актор Єгор Козлов, чоловік Юлі – прим. ред.) абсолютно завжди, а я періодично забуваю, але намагаюсь привчити себе, – говорить акторка. – Також у нас є окремо термочашки для гарячих напоїв у кав’ярнях. Паперові стаканчики – це добре, але вони все одно проклеюються, а внутрішня частина – це пластик. Якщо в кав’ярні немає паперової кришечки, я не буду брати її взагалі. Так само не беру пластикову трубочку.

Юлія Буйновська з чоловіком / Пресслужба Нового каналу

Єдина екотрадиція, яку Юля поки що не ввела в побут, – це сортування сміття.

Ми живемо не в сучасному кварталі, а у звичайнісінькому. У дворі лише два смітники, сміття з яких вивозять все разом. Також у нас немає машини, щоб підвозити посортовані відходи у спеціальні пункти прийому. Тому, на жаль, ми не сортуємо сміття. Ця тема для мене особисто дуже близька, але поки що умови не дозволяють.

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