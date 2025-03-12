Кирило Ганін розповів про інтимний сувенір від Лесі Нікітюк

12 березня 2025 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Кирило Ганін розповів про інтимний сувенір від Лесі Нікітюк
Зірка українського YouTube Кирило Ганін
Пресслужба Нового каналу

Зірка українського YouTube Кирило Ганін, який зіграв одну з ролей у комедії «Песики», розповів, який атрибут забрав додому на згадку про зйомки.

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Нова українська комедія «Песики» з Лесею Нікітюк вже в кіно! Фільм, створений FILM.UA Group у партнерстві з Новим каналом, встиг стати кінотрендом. Лише за минулий вікенд «Песики» зібрали п’ятдесят тисяч глядачів.

Українській комік Кирило Ганін поділився яскравим моментом зі зйомок та зізнався, що взяв собі на згадку сувенір від Лесі Нікітюк. Адже саме ведуча Нового каналу зіграла в комедії головну роль. 

Я взяв із собою дещо зі знімального майданчика, це мені нагадує про зйомки фільму, такий своєрідний атрибут. Частина одягу Лесі Нікітюк, яку я з неї знімаю зубами в «Песиках», – з усмішкою говорить Кирило Ганін. – Це панчоха, у фільмі я знімаю з неї дві, але в мене одна. Друга в Лесі. Знаєте, є такі парні браслетики, в нас таке саме, але з панчохами (сміється).

Зірка українського YouTube Кирило Ганін / Пресслужба Нового каналу

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Розповів Кирило і про своє собаче альтер-его, адже його персонаж – один з тих, кого головна героїня фільму «Песики» Леся Нікітюк перетворила на пса. 

Мені дуже сподобалася порода, з якою мене асоціювали, – розповідає Кирило. – Я навіть став ще трошечки гарніший, коли перетворився на цього собаку.

Нагадаємо, 

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