Лєра Товстолєс розповіла про секретний антистрес

26 лютого 2025 13:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Лєра Товстолєс розповіла про секретний антистрес
Ведуча Лєра Товстолєс

Кохання, пригоди, сварки, сльози, примирення та навіть пропозиції одружитися – останній сезон «Кохання на виживання» став незабутнім для всіх, хто був по той бік екрана.

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І поки глядачі чекають на продовження реаліті, розкажемо, як проходили зйомки. Якщо для учасників це була перевірка почуттів, то для знімальної групи та ведучої реаліті «Кохання на виживання» та акторки «Жіночого Кварталу» Лєри Товстолєс зйомки стали випробуванням на витривалість. 

Мене попереджали, що це буде дуже складно. Але я сильна людина, і мені здавалося, що зможу витримати все, – говорить ведуча реаліті «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс. – Після зйомок останнього фіналу я зрозуміла, що це був дуже складний проєкт як фізично, так і емоційно, до того ж не лише для учасників. Ми завжди сміялися зі знімальною групою: у пар – кохання, а в нас – виживання. Якось так для мене це виглядало (сміється). Я жартую, звісно, але у пар хоча б було не лише виживання, а й кохання, а в знімальної групи не було поруч коханої дружини або чоловіка, і кожен просто дуже важко працював.

Ведуча Лєра Товстолєс / Пресслужба Нового каналу

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Зйомки сезону тривали кілька місяців. Частину відзняли в Києві та області, решту – у західній частині України, зокрема, в мальовничих Карпатах. Безліч знімальних днів і ночей, цікаві та екстремальні локації, різні погодні умови – все заради того, щоб глядачі побачили справжні емоції, щирі зізнання та моменти, що змінюють життя.

Почуваюся дуже сильною після цього проєкту. Він мене зробив сильнішою і в психологічному, і в фізичному плані, за це я дуже вдячна, – розповідає Лєра. – Стояти в кадрі сім годин поспіль або нерухомо сидіти тривалий час – думаю, що не кожен це зможе. Я робила це заради того, аби в результаті отримати неймовірний результат і розкрити кожну пару. Це було важко, але цей сезон «Кохання на виживання» вийшов дуже крутим і рейтинговим. Глядачі хочуть ще!

Ведуча Лєра Товстолєс / Пресслужба Нового каналу

Під час зйомок з Лєрою завжди була м’яка іграшка – яскравий гусак, якого обожнювала вся команда реаліті. 

Цей гусак – мій анстистрес, на майданчику його всі знали і з ним вітались, любили та фоткалися, – зі сміхом говорить Лєра Товстолєс. – І в усіх завжди виникало безліч запитань: «Чому він зі мною? Як його звуть?» Уявіть, це питали дорослі люди. Наприклад, наш водій, йому п’ятдесят років, говорить: «Вау, який у тебе прикольний гусак! А яке в нього ім’я?» Кажу: «Ну, мені ж не п’ять років, я не називаю іграшку, просто в паузах між зйомками сплю на ньому» (сміється). Насправді це просто моя подушка, я в машині з ним відпочивала. Але всім чомусь здавалося, що він із таємницею, що я щось у ньому заховала, зашила й ношу. А гусак просто яскравий, м’який та підіймав усім настрій. Жодних таємниць (усміхається).

Нагадаємо, 

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