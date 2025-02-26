Лєра Товстолєс розповіла про секретний антистрес
26 лютого 2025 13:30
Ведуча Лєра Товстолєс
Кохання, пригоди, сварки, сльози, примирення та навіть пропозиції одружитися – останній сезон «Кохання на виживання» став незабутнім для всіх, хто був по той бік екрана.
Мене попереджали, що це буде дуже складно. Але я сильна людина, і мені здавалося, що зможу витримати все, – говорить ведуча реаліті «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс. – Після зйомок останнього фіналу я зрозуміла, що це був дуже складний проєкт як фізично, так і емоційно, до того ж не лише для учасників. Ми завжди сміялися зі знімальною групою: у пар – кохання, а в нас – виживання. Якось так для мене це виглядало (сміється). Я жартую, звісно, але у пар хоча б було не лише виживання, а й кохання, а в знімальної групи не було поруч коханої дружини або чоловіка, і кожен просто дуже важко працював.
Ведуча Лєра Товстолєс / Пресслужба Нового каналу
Почуваюся дуже сильною після цього проєкту. Він мене зробив сильнішою і в психологічному, і в фізичному плані, за це я дуже вдячна, – розповідає Лєра. – Стояти в кадрі сім годин поспіль або нерухомо сидіти тривалий час – думаю, що не кожен це зможе. Я робила це заради того, аби в результаті отримати неймовірний результат і розкрити кожну пару. Це було важко, але цей сезон «Кохання на виживання» вийшов дуже крутим і рейтинговим. Глядачі хочуть ще!
Ведуча Лєра Товстолєс / Пресслужба Нового каналу
Під час зйомок з Лєрою завжди була м’яка іграшка – яскравий гусак, якого обожнювала вся команда реаліті.
Цей гусак – мій анстистрес, на майданчику його всі знали і з ним вітались, любили та фоткалися, – зі сміхом говорить Лєра Товстолєс. – І в усіх завжди виникало безліч запитань: «Чому він зі мною? Як його звуть?» Уявіть, це питали дорослі люди. Наприклад, наш водій, йому п’ятдесят років, говорить: «Вау, який у тебе прикольний гусак! А яке в нього ім’я?» Кажу: «Ну, мені ж не п’ять років, я не називаю іграшку, просто в паузах між зйомками сплю на ньому» (сміється). Насправді це просто моя подушка, я в машині з ним відпочивала. Але всім чомусь здавалося, що він із таємницею, що я щось у ньому заховала, зашила й ношу. А гусак просто яскравий, м’який та підіймав усім настрій. Жодних таємниць (усміхається).
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