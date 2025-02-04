Ведучими весняної прем’єри «Місто і село» та капітанами команд селян та містян стануть Андрій Черепущак (Галицька Діва) та Катя Олос.

Уявіть, зірки TikTok з мегаполісу доять козу, а фермери з провінції малюють пінкою сердечко на лате. Хоча… Можете не уявляти, бо дуже скоро щось схоже зможете побачити! Новий канал розпочав зйомки розважального квіз-шоу для всієї сім’ї «Місто і село». У проєкті братимуть участь звичайні українці з великого мегаполіса чи затишного селища. Дві команди, об’єднані спільною професією, хобі чи сімейними зв’язками, гратимуть у трьох раундах та фіналі, аби зламати стереотипи про містян та селян і отримати головний грошовий приз.

Передусім наше шоу має на меті об’єднати українців. Під час війни як ніколи хочеться відчувати себе одним монолітом. Ділитися досвідом, вчитись нового, бути разом! Тому «Місто і село» – не про «хто кращий», а про «хто енергійніший». А головне, переможець зможе отримати головний приз у розмірі 100 тисяч гривень. І чи втілити свою мрію, чи віддати ці кошти на благодійність, – розповідає керівник проєкту «Місто і село» Максим Пастухов.

На шоу жителі міста зможуть спробувати себе у ролі мешканців села, а селяни робитимуть щось більш притаманне містянам. Наприклад, команді з міста потрібно буде нарубати дрова, почистити клітки кролів чи розрізнити, хто зніс яке яйце, а команді з села – накрутити суші, зробити зачіски собакам чи розрізнити види стейків.

«Місто і село»: Новий канал знімає сімейне квіз-шоу / Пресслужба Нового каналу

Капітанами команд селян та містян стали Андрій Черепущак, більш відомий як Галицька Діва, та Катя Олос. Черепущак все своє дитинство та юність провів поза мегаполісом – народився у Трускавці, а потім мешкав у селі Уличне на Львівщині. Тому і змагатиметься на чолі команди селян. А Катя – корінна полтавчанка, тому стала капітанкою команди з міста. До речі, для Андрія ці зйомки вже не перші, адже паралельно Новий канал активно знімає реаліті «Мамо, ваш вихід!», яке також веде Черепущак. А для Каті «Місто і село» – це абсолютний дебют.

Я сама собі заздрю, що стала частиною родини Нового. Адже з дитинства й до сьогодні це мій улюблений телеканал! Здається, я виросла разом з ним, – ділиться Катя Олос. – Я була дуже самостійною дитиною. Завжди прокидалась о 6:30, аби приготувати сніданок собі й батькам. А робила це все під «Підйом». Пам'ятаю, так кайфувала! Дивилася на Сергія Притулу, Олександра Педана та Ольгу Фреймут і мріяла вести цей проєкт. Зараз вже програми в ефірі Нового немає, але натомість є «Місто і село». І я стала його ведучою! Досі не віриться… Дивне відчуття, бо складно усвідомити, що мрії справді здійснюються (усміхається).

«Місто і село»: Новий канал знімає сімейне квіз-шоу / Пресслужба Нового каналу

Співведучі одразу знайшли спільну мову. На кастингу ведучих їхня пара одразу потрапила продюсерам у серденько.

Таке враження, що ми з Катею знайомі щонайменше десять років, хоча насправді до тракту не зустрічалися взагалі. Що вам сказати? Вона прекрасна! – з усмішкою ділиться думками Андрій Черепущак. – Раніше я думав, що вона лише стендаперка, бо бачив у соцмережах рілси з її виступів. Слухав і сміявся. А потім дізнався, що вона також акторка. Тепер ще й телеведучою стала. Талановита, крута, молода куниця (сміється). Тьху-тьху-тьху, але за три місяці спілкування та роботи жодних конфліктів у нас не було. Сподіваюсь, і не буде! Все проходить на лайті та усмішці. Здається, ми класно доповнюємо одне одного. От побачите!

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Нагадаємо,