«Місто і село»: Новий канал знімає сімейне квіз-шоу
Ведучими весняної прем’єри «Місто і село» та капітанами команд селян та містян стануть Андрій Черепущак (Галицька Діва) та Катя Олос.
Передусім наше шоу має на меті об’єднати українців. Під час війни як ніколи хочеться відчувати себе одним монолітом. Ділитися досвідом, вчитись нового, бути разом! Тому «Місто і село» – не про «хто кращий», а про «хто енергійніший». А головне, переможець зможе отримати головний приз у розмірі 100 тисяч гривень. І чи втілити свою мрію, чи віддати ці кошти на благодійність, – розповідає керівник проєкту «Місто і село» Максим Пастухов.
На шоу жителі міста зможуть спробувати себе у ролі мешканців села, а селяни робитимуть щось більш притаманне містянам. Наприклад, команді з міста потрібно буде нарубати дрова, почистити клітки кролів чи розрізнити, хто зніс яке яйце, а команді з села – накрутити суші, зробити зачіски собакам чи розрізнити види стейків.
Капітанами команд селян та містян стали Андрій Черепущак, більш відомий як Галицька Діва, та Катя Олос. Черепущак все своє дитинство та юність провів поза мегаполісом – народився у Трускавці, а потім мешкав у селі Уличне на Львівщині. Тому і змагатиметься на чолі команди селян. А Катя – корінна полтавчанка, тому стала капітанкою команди з міста. До речі, для Андрія ці зйомки вже не перші, адже паралельно Новий канал активно знімає реаліті «Мамо, ваш вихід!», яке також веде Черепущак. А для Каті «Місто і село» – це абсолютний дебют.
Я сама собі заздрю, що стала частиною родини Нового. Адже з дитинства й до сьогодні це мій улюблений телеканал! Здається, я виросла разом з ним, – ділиться Катя Олос. – Я була дуже самостійною дитиною. Завжди прокидалась о 6:30, аби приготувати сніданок собі й батькам. А робила це все під «Підйом». Пам'ятаю, так кайфувала! Дивилася на Сергія Притулу, Олександра Педана та Ольгу Фреймут і мріяла вести цей проєкт. Зараз вже програми в ефірі Нового немає, але натомість є «Місто і село». І я стала його ведучою! Досі не віриться… Дивне відчуття, бо складно усвідомити, що мрії справді здійснюються (усміхається).
Таке враження, що ми з Катею знайомі щонайменше десять років, хоча насправді до тракту не зустрічалися взагалі. Що вам сказати? Вона прекрасна! – з усмішкою ділиться думками Андрій Черепущак. – Раніше я думав, що вона лише стендаперка, бо бачив у соцмережах рілси з її виступів. Слухав і сміявся. А потім дізнався, що вона також акторка. Тепер ще й телеведучою стала. Талановита, крута, молода куниця (сміється). Тьху-тьху-тьху, але за три місяці спілкування та роботи жодних конфліктів у нас не було. Сподіваюсь, і не буде! Все проходить на лайті та усмішці. Здається, ми класно доповнюємо одне одного. От побачите!
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