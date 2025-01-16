Настя Оруджова поділилася курйозною історією з дитинства

Відома українська гумористка Настя Оруджова розповіла про минуле.

Пам’ятаєте ці прекрасні й безтурботні дні в дитинстві, коли на канікулах або після школи «тусили» у друзів, однокласників, сусідів?

Батькам спокійно, що діти малеча під наглядом і не сумує, а дітям однозначно весело! Але саме в такі моменти дозвілля траплялися найбільш курйозні історії, які запам’ятовуються на все життя. Хтось фарбував чи підстригав домашніх тварин, хтось вчився кулінарити та мало не спалював кухню, хтось фарбувався маминою косметикою. Різне бувало…

Гумористка Настя Оруджова / Пресслужба Нового каналу

Веселим спогадом з дитинства в ефірі шоу Нового каналу «Хто зверху?» поділилася відома українська гумористка Анастасія Оруджова.

Я крала золото та виносила його в колготках, – розповіла Настя. – Мені тоді було десь шість років. Пам’ятаю, грались у сусідки в гостях. Коли вона пішла на кухню, то я подумала: «Чому б не взяти кільце?» Взяла й поклала в колготки. Потім зрозуміла, що ця схема робоча. І протягом року крала золото в усіх своїх знайомих. Лише через рік мою шкатулочку з усім цим добром знайшли батьки. Покарання було дуже смішне: вони поставили мене в куток таким чином, щоб я дивилася на те, як вони сидять за столом та обідають (сміється).

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