Оля Цибульська пригадала неочікуваний вчинок фаната та його коханої

28 листопада 2024 11:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Оля Цибульська пригадала неочікуваний вчинок фаната та його коханої
Співачка Оля Цибульська
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками шоу «Хто зверху?» Оля Цибульська розповіла, як шанувальник її зворушив.

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Романтика є важливою складовою гармонійних стосунків, які наповнюють будні теплом і близькістю. До того ж романтичні жести – це не лише про красиві слова чи подарунки, а й про увагу, турботу та здатність чути одне одного. У цьому впевнена співачка Оля Цибульська

У перерві між зйомками шоу «Хто зверху?», яке Новий канал показує щочетверга о 20:00, вона розповіла про сюрприз, який організувала дружина її прихильника.

Для мене найромантичніше сьогодні – аби дивилися на тебе, а не в гаджет. Часто бачу пари в ресторанах, які сидять ніби на побаченні, а насправді в стрічці соцмереж. Але ж побачення призначені для відвертих розмов і щирості до мурах, для того, щоб триматися за руки й слухати мрії. І це точно зігріває більше, ніж глінтвейн, – каже Оля Цибульська.

Оля Цибульська на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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До слова, співачка обожнює влаштовувати приємні сюрпризи фанатам. А найбільше їй запамʼяталася зустріч із шанувальником у Празі. І тут не обійшлося без кохання!

Тоді чудовий хлопець на свій день народження замовив у дружини особисту зустріч зі мною. Я була вражена таким вибором подарунка й рішенням його коханої, аби ми все ж зустрілися. І так круто, коли поруч із тобою людина, якій не боїшся озвучити найпотаємніші бажання! – зазначає учасниця «Хто зверху?» – До речі, він знає всі мої пісні напам’ять і співає їх українською. Це дуже надихає та зворушує до глибини душі.

Нагадаємо, 

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