Маша Єфросиніна розповіла, як формує свій гардероб

12 листопада 2024 12:02 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Маша Єфросиніна розповіла, як формує свій гардероб
Ведуча Маша Єфросиніна
Пресслужба Нового каналу

У паузі між зйомками інтелектуально-розважального проєкту «єПитання» Маша Єфросиніна розповіла, чому на виступи одягає класичні костюми, а на зйомки – джинси.

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Громадська діячка та інтерв’юерка Маша Єфросиніна – приклад та взірець для багатьох жінок. Когось вона надихає бути сильною кар’єристкою, когось – ніжною жінкою та мамою, когось – веселою подругою. Кожна з ролей має свій образ. 

За лаштунками зйомок шоу «єПитання», яке щопонеділка о 20:00 показує Новий канал, Єфросиніна розповіла, як формує свій гардероб.

Останні п’ять років я активно розвиваю сторінки в соцмережах, і в мене з’явився бартер, – розповідає Маша. – Для зйомок, інтерв'ю та особистих проєктів одягу потрібно багато. Завдяки співпраці з брендами завжди є, що вдягнути. І маю ще класну традицію: раз на рік розбираю свій гардероб і приношу речі до нашого центру «Незламна», де роздаю його команді. Це приємний для всіх процес (усміхається).

У Маші немає єдиного стилю одягу, який вона назвала б улюбленим чи найзручнішим для неї. Все залежить від ситуації. Десь відчуває себе «на всі 100» в класичному костюмі, а десь у джинсах.

Буває таке, що збираю три різні образи, оскільки протягом дня доводиться кілька разів перевдягатися, – говорить співзасновниця «Фонду Маша». – Виступи – невід’ємна частина мого життя. На них завжди одягаю костюми. Одяг диктує поведінку, як то кажуть. Я завжди дуже ретельно збираюся на події та докладаю великих зусиль, щоб виглядати гарно. Адже мої лекції – про стан жінок, про силу, про те, де брати внутрішні ресурси. Я знаю, що своїм зовнішнім виглядом підсилюю той ефект. YouTube-діяльність – це моя свіжа кров. Коли спілкуюся з креативною спільнотою, коли в мене в гостях багато прогресивних, сучасних героїв, справді надихаюся. Зазвичай для цих зйомок одягаю джинси, футболки, блузки.

Маша Єфросиніна на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Окрема насолода для Марії – це сукні. 

Я дуже багато працювала над своїм тілом. Багато років мріяла мати можливість одягати сукню будь-якого фасону й подобатися собі, – каже вона. – Тепер вже на тому етапі, коли з насолодою одягаю сукні навіть удома й просто ходжу перед дзеркалом. Намагаюся також вводити сукні у свій знімальний формат, хоча працювати в них мені некомфортно.

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Єфросиніна ділиться, що для неї одяг зараз – це невід’ємна частина боротьби з ворогом. І закликає всіх прийняти таке правило.

Мій зовнішній вигляд – це сьогодні теж моя зброя. Передусім проти себе, як жертви всередині, – розповідає Маша. – Я відмовилася від відчуття жертви. І роблю все для себе. Коли вдалося це зробити та усвідомити, в мене з'явилося і тіло, яке я хотіла, і зовнішність, і думки, які перестали бути токсичними.

Нагадаємо, 

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