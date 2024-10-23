Наталка Денисенко розповіла про переваги та недоліки гастролей Україною

23 жовтня 2024 16:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Наталка Денисенко розповіла про переваги та недоліки гастролей Україною
Акторка Наталка Денисенко
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалів «Зв’язок» та «Будиночок на щастя» Наталка Денисенко розповіла, скільки часу відновлюється після турів Україною.

Читайте такожФіма Константиновський пригадав страхи на початку повномасштабного вторгнення
Відома українська акторка Наталка Денисенко входить до складу театрального колективу «Театр 1984». На їхні вистави «Основний інстинкт» та «Наші Кайдаші» зазвичай солд-аути. Вони не лише дарують радість глядачам у Києві, а й часто гастролюють містами України. 

За лаштунками зйомок серіалу Новому каналу «Будиночок на щастя» Наталка Денисенко розповіла про переваги робочих турів.

Гастролі нашою компанією акторів – це свято. Ми з колегами стали дуже близькими за цей час. Просто дружимо! Тому наші поїздки – це більше не про заробіток грошей, а про те, як ощасливити себе та глядачів у такий складний час, – розповідає акторка серіалу «Зв’язок», який з понеділка по четвер о 19:00 виходить на Новому каналі. – Я навіть часто називаю гастролі подорожжю. Відбувається зміна оточення, відволікаєшся від буденних речей. А ще помітила, що в дорозі ніби з’являється більше часу, тому я можу більше поспілкуватися із чоловіком. Або закрити робочі справи, які відкладала. Наприклад, у мене є авторський курс «Голос на мільйон». Це щоденна робота, де я комунікую з командою, учасниками та перевіряю чат. Також є група піарників, які щодня пишуть щодо різних робочих питань. Мені потрібно переглядати та відповідати їм, але я не завжди встигаю. А гастролі – це вдалий час розібрати все, що накопичилося.

Наталка Денисенко на гастролях / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожКостянтин Войтенко похизувався своєю новою нерухомістю
Наталка розповідає, що втома після робочих поїздок зазвичай наздоганяє після повернення додому.

У нас буває по п’ять-сім вистав поспіль. Переїзди щодня, інколи навіть нічні. Після цього потрібно день відпочити. Хоча мені останнім часом вистачає і пів дня, аби прийти до тями, – говорить Денисенко.

Наталка Денисенко на гастролях / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Наталка Денисенко новини особисте життя зірок Новий канал Звязок серіал Звязок Будиночок на щастя 5 сезон

Матеріали на тему

Зірка «Будиночку на щастя» Володимир Ращук розповів про висновки, що зробив за період боротьби з окупантами
Новини

Зірка «Будиночку на щастя» Володимир Ращук розповів про висновки, що зробив за період боротьби з окупантами
Фіма Константиновський пригадав страхи на початку повномасштабного вторгнення
Новини

Фіма Константиновський пригадав страхи на початку повномасштабного вторгнення
Костянтин Войтенко похизувався своєю новою нерухомістю
Новини

Костянтин Войтенко похизувався своєю новою нерухомістю
ДНК. Свої 4 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 29.09.2024
Телешоу

ДНК. Свої 4 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 29.09.2024
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 19.10.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 19.10.2024
У кліпі «Зима в пустелі» оголена Lida Lee перетворила свою фобію на силу

У кліпі «Зима в пустелі» оголена Lida Lee перетворила свою фобію на силу
ДНК. Свої 4 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 29.09.2024

ДНК. Свої 4 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 29.09.2024
ДНК. Свої 4 сезон: жителька Донеччини Олена чекає на повернення сина з російського концтабору шостий рік

ДНК. Свої 4 сезон: жителька Донеччини Олена чекає на повернення сина з російського концтабору шостий рік

Популярне відео

МастерШеф 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 19.10.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 19.10.2024
«Дві сестри» на СТБ: рідні по крові стають справжніми ворогами

«Дві сестри» на СТБ: рідні по крові стають справжніми ворогами
У кліпі «Зима в пустелі» оголена Lida Lee перетворила свою фобію на силу

У кліпі «Зима в пустелі» оголена Lida Lee перетворила свою фобію на силу
ДНК. Свої 4 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 29.09.2024

ДНК. Свої 4 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 29.09.2024
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK