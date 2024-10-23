Наталка Денисенко розповіла про переваги та недоліки гастролей Україною Туренко Андрій

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Акторка Наталка Денисенко Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалів «Зв’язок» та «Будиночок на щастя» Наталка Денисенко розповіла, скільки часу відновлюється після турів Україною.