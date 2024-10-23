Наталка Денисенко розповіла про переваги та недоліки гастролей Україною
Зірка серіалів «Зв’язок» та «Будиночок на щастя» Наталка Денисенко розповіла, скільки часу відновлюється після турів Україною.
За лаштунками зйомок серіалу Новому каналу «Будиночок на щастя» Наталка Денисенко розповіла про переваги робочих турів.
Гастролі нашою компанією акторів – це свято. Ми з колегами стали дуже близькими за цей час. Просто дружимо! Тому наші поїздки – це більше не про заробіток грошей, а про те, як ощасливити себе та глядачів у такий складний час, – розповідає акторка серіалу «Зв’язок», який з понеділка по четвер о 19:00 виходить на Новому каналі. – Я навіть часто називаю гастролі подорожжю. Відбувається зміна оточення, відволікаєшся від буденних речей. А ще помітила, що в дорозі ніби з’являється більше часу, тому я можу більше поспілкуватися із чоловіком. Або закрити робочі справи, які відкладала. Наприклад, у мене є авторський курс «Голос на мільйон». Це щоденна робота, де я комунікую з командою, учасниками та перевіряю чат. Також є група піарників, які щодня пишуть щодо різних робочих питань. Мені потрібно переглядати та відповідати їм, але я не завжди встигаю. А гастролі – це вдалий час розібрати все, що накопичилося.
У нас буває по п’ять-сім вистав поспіль. Переїзди щодня, інколи навіть нічні. Після цього потрібно день відпочити. Хоча мені останнім часом вистачає і пів дня, аби прийти до тями, – говорить Денисенко.
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