«Ми – батьки першокласника»: Наталка Денисенко та Андрій Федінчик відвели сина до школи
3 вересня 2024 14:15
Наталка Денисенко та Андрій Федінчик з сином
Пресслужба Нового каналу
Акторка серіалу «Зв’язок» Наталка Денисенко зізналася: мріяла про те, щоб у важливий для родини день її чоловік-військовий був поряд.
Читайте такожНаталка Денисенко розповіла, який рекорд їй вдалося встановити завдяки зйомкам серіалу «Зв’язок»Цього року новий навчальний рік для українських школярів почався 2 вересня. На свято Першого дзвоника вирушило чимало першокласників, серед них – син акторки Наталки Денисенко та актора, а нині військовослужбовця Андрія Федінчика. Зірка серіалу «Зв’язок» зізналася: не сподівалася, що чоловік буде у відпустці, та вони разом зможуть відвести сина до школи.
Наталка розповіла, за якими критеріями обирали навчальний заклад, та хто допомагає у вихованні сина.
Це дуже щемливо, і я здивована, що час так швидко летить. Здавалося б, тільки нещодавно народили синочка, а він уже йде вчитися. Ми – батьки першокласника, я не можу в це повірити, – поділилася Наталка Денисенко. – Андрійко ходив у приватний садочок, тому школу ми також обрали приватну. Там поглиблене вивчення англійської мови та математики з логікою. Оскільки мені з синочком допомагає мама, навчальний заклад шукали поблизу від будинку, щоб недалеко було його забирати. А ще там дуже приємний графік та навчається багато діток з нашого двору.
Наталка Денисенко та Андрій Федінчик з сином / Пресслужба Нового каналу
Надзвичайно приємні емоції в мене викликало те, що чоловік був із нами. Андрійкові дуже не вистачає тата, і я хотіла, щоб ми повели синочка в перший клас разом. Тому це здійснення моєї мрії, – говорить Наталка Денисенко. – Щаслива, що так вийшло, бо я чекала чоловіка у відпустку раніше, хвилювалася, що йому її не дають, тому що зараз на фронті дуже бракує людей. Тепер розумію, що все склалося ідеально, бо ми встигли з'їздити відпочити у серпні й разом відвели синочка в перший клас. Це був останній день відпустки мого чоловіка, вже завтра він заступає на службу, тому це справді щасливий випадок, дякую Богу, дякую начальству Андрія, що все так склалося, я дуже щаслива.
Наталка Денисенко та Андрій Федінчик з сином / Пресслужба Нового каналу
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