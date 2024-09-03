«Ми – батьки першокласника»: Наталка Денисенко та Андрій Федінчик відвели сина до школи Туренко Андрій

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Наталка Денисенко та Андрій Федінчик з сином Пресслужба Нового каналу

Акторка серіалу «Зв’язок» Наталка Денисенко зізналася: мріяла про те, щоб у важливий для родини день її чоловік-військовий був поряд.