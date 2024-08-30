Наталка Денисенко розповіла, який рекорд їй вдалося встановити завдяки зйомкам серіалу «Зв’язок»

30 серпня 2024 12:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Наталка Денисенко розповіла, який рекорд їй вдалося встановити завдяки зйомкам серіалу «Зв’язок»
Акторка Наталка Денисенко
Пресслужба Нового каналу

Акторка Наталка Денисенко розповіла про другий сезон серіалу «Зв’язок».

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Уже в жовтні історія про життя українців під час війни, яка так полюбилася глядачам, повертається на Новий канал! Другий сезон «Зв’язку» покаже другий рік повномасштабного вторгнення. А що ж робить цей серіал особливим? Звісно, це діалоги, вирізки з яких стають вірусними в соцмережах, бо саме на них побудована драматична комедія. Герої серіалу постійно спілкуються по відеозв’язку, діляться одне з одним радісними та не дуже новинами, вирішують сімейні проблеми, сваряться, жартують та просто підтримують одне одного на відстані. 

Зірка серіалу «Зв’язок» Наталка Денисенко розповіла, що другий сезон, як і перший, переважно складається з крупних планів та діалогів, і для неї це не лише виклик, а й цінний акторський досвід. 

Пам’ятаю дуже класний момент з одного зі знімальних днів «Зв’язку», де абсолютно всі сцени були мої. Зранку отримала величезну пачку тексту й думаю: «Боже, як взагалі вивезти цей день?», – згадує Наталка Денисенко. – Такого обсягу роботи, який я маю у серіалі «Зв'язок», не було в жодному іншому проєкті. І ось у той день якимось дивом – чи завдяки моєму таланту, чи тому, що так злагоджено працювала команда, – в нас вийшло закінчити зйомки на годину раніше. І це було для всіх таке щастя! Бо ніхто не очікував, що ми зможемо зняти такий об'єм так швидко. Над створенням цього серіалу працює неймовірна команда, робота з ними – справжнє свято.

Акторка Наталка Денисенко / Пресслужба Нового каналу

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Хороша пам’ять, акторська майстерність та неабияка витривалість – саме це допомогло Наталці перевтілитися у героїню та навіть у дечому перевершити колег по майданчику. 

Я зрозуміла, що в цьому сезоні побила рекорд і зняла найбільше хвилин для серіалу «Зв'язок» за один день. Є виробітка – це скільки хвилин ми знімаємо за один день, – пояснює Наталка Денисенко. – Тобто за одну знімальну зміну було таке, що акторка «Зв’язку» Катя Файн зняла 37 хвилин, це був рекорд. Але в якийсь день я його побила, і ми зняли 39 хвилин 14 секунд. Я в захваті від цього, тому що таких обсягів на телебаченні ніхто взагалі не робить.

Нагадаємо, 

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