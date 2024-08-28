Михайло Кукуюк пригадав кумедні ситуації з глядачами театру Франка

Український актор Михайло Кукуюк розповів про імпровізацію на виставах.

Зараз театр став справжнім мейнстримом. Відвідувати вистави – модно, ділитись уривками у соцмережах – трендово, зробити фото з актором – мрія. А хочете дізнатися трішки залаштункових секретів про один із найвідоміших наразі театрів – театр Франка в Києві? Родзинкою кількох вистав є те, що актори грають не лише на сцені, а й спускаються у глядацьку залу. Чи посеред вистави, чи перед початком. До першого акту та в антракті драми «Марія Стюарт», наприклад, поміж глядачів гуляє актор, який грає роль персонажа Хтось.

В одному зі складів це Михайло Кукуюк. У телеефірі його, до речі, зможете побачити вже цієї осені у другому сезоні серіалу Нового каналу «Голова».

Я виходжу в зал з мінімальними заготовками. Здебільшого імпровізую. Треба уважно слухати зал, і тоді легко підлаштуватися під його настрій, – говорить Кукуюк. – Більше того, ви знали, що будь-яка хороша вистава містить частину імпровізації актора? Щоб підключити живі реакції глядача, ти теж маєш бути живим. Момент сприйняття та спілкування із залом мусить бути імпровізаційним. Ти завжди мусиш «читати» зал. Тож режисер Іван Уривський навмисно випускає актора перед початком та в антракті «Марії Стюарт», щоб ми побачили людей, зрозуміли, яка публіка сьогодні. Але! Тут головне не зірватися на звичайне шоуменство. Адже стендап – це дещо інше. Важливо протримати грань і не перетворитися на попсу. Театр – це не естрадне мистецтво, а все ж таки театр. Його задача – вести глядача за собою, а не «йти в глядача», як це роблять у розмовному жанрі.

Михайло Кукуюк на сцені / Пресслужба Нового каналу

Не кожен глядач готовий чи очікує побачити актора біля себе перед виставою.

Зазвичай глядачі поводяться дуже по-різному. Люди ще не налаштовані. Дехто ставиться до мого виходу в зал як до чистого антре, тому балакають про щось своє. Якось я почув, що глядачі поряд розмовляли російською. Вирішив піти ва-банк та обережно зробив зауваження. Мовляв: «Ой, чую, що ви хочете перейти на українську. Напевно, у вас гарна вимова». А той глядач не розгубився і щось мені відповів. Вступили в діалог, але не агресивний, а класний. Весь зал звернув увагу та сміявся. Не пам’ятаю вже деталей нашої розмови, дофантазуйте, – з усмішкою пригадує Михайло. – Також пам’ятаю ситуацію, коли я закинув перед антрактом фразу: «А купіть мені кави!» І що ви думаєте? Глядачка таки придбала мені каву та презентувала на початку другого відділення.

Актор Михайло Кукуюк / Пресслужба Нового каналу

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