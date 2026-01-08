Samsung здивувала CES 2026 телевізором на 130 дюймів: такий масштаб тепер можливий вдома

Арена світових дебютів, CES, увійшла в історію новою планкою презентацій.

Samsung Electronics показала перший у світі 130-дюймовий телевізор Micro RGB. Модель R95H – лідер серед дисплеїв класу ультрапреміум.

Тепер будь-яка кімната трансформується

Micro RGB спочатку задуманий не як типовий телевізор. Він немов додаткове вікно, яке змінить уявлення про межі сприйняття. Звук інтегрований в рамку дисплея і збалансований з його масштабом. Як і картинка.

Штучний інтелект покращує тьмяні тони, працює з контрастом для яскравих кольорів і тонких деталей. Світлі та темні сцени стають максимально реалістичними. Samsung демонструє передові розробки в опціях Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro та Micro RGB HDR Pro.

Samsung здивувала CES 2026 телевізором на 130 дюймів: такий масштаб тепер можливий вдома

Гра кольору

Ще одна фішка - Micro RGB Precision Color 100. Її можливості забезпечують 100% широкого колірного діапазону BT.2020. Дисплей гарантує контрольовані та реалістичні відтінки, адже сертифікований Verband der Elektrotechnik (VDE). Відблиски мінімізує патентована технологія Samsung Glare Free. Перегляд комфортний в різних умовах освітлення.

Додатково:

  • HDR10+ ADVANCED – розширений варіант HDR10+ Adaptive. Більш висока яскравість, краща робота з кольором, локальне тональне зображення, обробка HDR в реальному часі.
  • Вдосконалений Vision AI компаньон. Він допомагає з пошуком за голосовими командами, з проактивними рекомендаціями, доступом до можливостей AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot і Perplexity. 
