Samsung здивувала CES 2026 телевізором на 130 дюймів: такий масштаб тепер можливий вдома
Арена світових дебютів, CES, увійшла в історію новою планкою презентацій.
Тепер будь-яка кімната трансформується
Micro RGB спочатку задуманий не як типовий телевізор. Він немов додаткове вікно, яке змінить уявлення про межі сприйняття. Звук інтегрований в рамку дисплея і збалансований з його масштабом. Як і картинка.
Штучний інтелект покращує тьмяні тони, працює з контрастом для яскравих кольорів і тонких деталей. Світлі та темні сцени стають максимально реалістичними. Samsung демонструє передові розробки в опціях Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro та Micro RGB HDR Pro.
Гра кольору
Додатково:
- HDR10+ ADVANCED – розширений варіант HDR10+ Adaptive. Більш висока яскравість, краща робота з кольором, локальне тональне зображення, обробка HDR в реальному часі.
- Вдосконалений Vision AI компаньон. Він допомагає з пошуком за голосовими командами, з проактивними рекомендаціями, доступом до можливостей AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot і Perplexity.