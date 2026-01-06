Дивіться улюблені відео в будь-якому місці: Samsung представила відвідувачам CES 2026 портативний проектор The Freestyle+

Втомилися від телевізора, який стоїть в одному і тому ж кутку? Постійно шукаєте підставку для телефону, щоб подивитися улюблений серіал за сніданком на кухні?

ШІ допомагає, а ви розслабляєтеся

У такій ситуації стане в нагоді портативний проектор The Freestyle+ від Samsung Electronics. З новинкою можна насолоджуватися контентом і не замислюватися про довгі або складні налаштування.

Вибирайте відео і влаштовуйтеся зручніше. Рештою займеться AI OptiScreen в The Freestyle+. Він автоматично підлаштує зображення під різні простори за рахунок:

3D Auto Keystone – виправлення спотворення при проекції на нерівні або неплоскі поверхні.

Real-time Focus – безперервного регулювання фокусу при русі/обертанні проектора. Результат – чітка, стабільна картинка, відсутність розмиття або візуального шуму.

Screen Fit – підгонки кадрів під площу екрану при використанні з сумісним аксесуаром для проекційної поверхні.

Wall Calibration – аналізу кольору/візерунка поверхні, мінімізації відволікаючих факторів.

Samsung представила портативний проектор The Freestyle+ / Пресслужба

Freestyle+ можна брати в дорогу

Проектор компактний, з циліндричною формою. Його неважко переносити по дому і просто забрати з собою в дорогу – у відпустку або у відрядження. Дизайн і можливість обертання на 180 градусів дозволять спроектувати фільм, серіал або подкаст майже під будь-яким кутом. Стіни, підлога або стеля – не проблема. Додаткові кріплення не потрібні. Це свобода перегляду, яка зручна саме вам.

Яскравості 430 ISO люмен вистачає, щоб показ був виразним і детальним. Свіжа кінострічка або улюблений реліз минулих років відкриються по-новому.

Samsung представила портативний проектор The Freestyle+ / Пресслужба

Звукова родзинка

The Freestyle+ дозволить відчути себе в кадрі з головними героями. Вбудований 360° динамік заповнює звуком всю кімнату. Він відчувається глибше і об'ємніше – в тому числі при підключенні сумісного саундбара через технологію Q-Symphony.

Глобальний запуск The Freestyle+ запланований на першу половину року.