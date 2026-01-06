Дивіться улюблені відео в будь-якому місці: Samsung представила відвідувачам CES 2026 портативний проектор The Freestyle+
Втомилися від телевізора, який стоїть в одному і тому ж кутку? Постійно шукаєте підставку для телефону, щоб подивитися улюблений серіал за сніданком на кухні?
ШІ допомагає, а ви розслабляєтеся
Вибирайте відео і влаштовуйтеся зручніше. Рештою займеться AI OptiScreen в The Freestyle+. Він автоматично підлаштує зображення під різні простори за рахунок:
- 3D Auto Keystone – виправлення спотворення при проекції на нерівні або неплоскі поверхні.
- Real-time Focus – безперервного регулювання фокусу при русі/обертанні проектора. Результат – чітка, стабільна картинка, відсутність розмиття або візуального шуму.
- Screen Fit – підгонки кадрів під площу екрану при використанні з сумісним аксесуаром для проекційної поверхні.
- Wall Calibration – аналізу кольору/візерунка поверхні, мінімізації відволікаючих факторів.
Freestyle+ можна брати в дорогу
Яскравості 430 ISO люмен вистачає, щоб показ був виразним і детальним. Свіжа кінострічка або улюблений реліз минулих років відкриються по-новому.
Звукова родзинка
The Freestyle+ дозволить відчути себе в кадрі з головними героями. Вбудований 360° динамік заповнює звуком всю кімнату. Він відчувається глибше і об'ємніше – в тому числі при підключенні сумісного саундбара через технологію Q-Symphony.
Глобальний запуск The Freestyle+ запланований на першу половину року.