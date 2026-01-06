Дивіться улюблені відео в будь-якому місці: Samsung представила відвідувачам CES 2026 портативний проектор The Freestyle+

PR 6 січня 2026 14:05 Редакция
Дивіться улюблені відео в будь-якому місці: Samsung представила відвідувачам CES 2026 портативний проектор The Freestyle+
Samsung представила портативний проектор The Freestyle+
Пресслужба

Втомилися від телевізора, який стоїть в одному і тому ж кутку? Постійно шукаєте підставку для телефону, щоб подивитися улюблений серіал за сніданком на кухні?

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
У такій ситуації стане в нагоді портативний проектор The Freestyle+ від Samsung Electronics. З новинкою можна насолоджуватися контентом і не замислюватися про довгі або складні налаштування.

ШІ допомагає, а ви розслабляєтеся

Вибирайте відео і влаштовуйтеся зручніше. Рештою займеться AI OptiScreen в The Freestyle+. Він автоматично підлаштує зображення під різні простори за рахунок:

  • 3D Auto Keystone – виправлення спотворення при проекції на нерівні або неплоскі поверхні.
  • Real-time Focus – безперервного регулювання фокусу при русі/обертанні проектора. Результат – чітка, стабільна картинка, відсутність розмиття або візуального шуму.
  • Screen Fit – підгонки кадрів під площу екрану при використанні з сумісним аксесуаром для проекційної поверхні.
  • Wall Calibration – аналізу кольору/візерунка поверхні, мінімізації відволікаючих факторів.

Samsung представила портативний проектор The Freestyle+ / Пресслужба

Freestyle+ можна брати в дорогу

Читайте такожFIЇNKA розповіла про освідчення від коханого
Проектор компактний, з циліндричною формою. Його неважко переносити по дому і просто забрати з собою в дорогу – у відпустку або у відрядження. Дизайн і можливість обертання на 180 градусів дозволять спроектувати фільм, серіал або подкаст майже під будь-яким кутом. Стіни, підлога або стеля – не проблема. Додаткові кріплення не потрібні. Це свобода перегляду, яка зручна саме вам.

Яскравості 430 ISO люмен вистачає, щоб показ був виразним і детальним. Свіжа кінострічка або улюблений реліз минулих років відкриються по-новому.

Samsung представила портативний проектор The Freestyle+ / Пресслужба

Звукова родзинка

The Freestyle+ дозволить відчути себе в кадрі з головними героями. Вбудований 360° динамік заповнює звуком всю кімнату. Він відчувається глибше і об'ємніше – в тому числі при підключенні сумісного саундбара через технологію Q-Symphony.

Глобальний запуск The Freestyle+ запланований на першу половину року.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

техніка побутова техніка телевізор

Матеріали на тему

Від телевізора до смартфона: всі сучасні гаджети в одному місці
Lifestyle

Від телевізора до смартфона: всі сучасні гаджети в одному місціРеклама
Як вибрати монітор: 5 ключових факторів, які варто врахувати
Lifestyle

Як вибрати монітор: 5 ключових факторів, які варто врахуватиРеклама
Від юнацтва до СЕО: Олексій Зозуля надихає на шлях до успіху
Lifestyle

Від юнацтва до СЕО: Олексій Зозуля надихає на шлях до успіхуРеклама
Розумна система звуку, новий дизайн, ефект повного занурення: Samsung розширює можливості своєї аудіоекосистеми
Lifestyle

Розумна система звуку, новий дизайн, ефект повного занурення: Samsung розширює можливості своєї аудіоекосистемиPR
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

ЕКСКЛЮЗИВ: заглядаємо за куліси фільму «Примат». Як створювався фільм про оскаженілу мавпу?

ЕКСКЛЮЗИВ: заглядаємо за куліси фільму «Примат». Як створювався фільм про оскаженілу мавпу?
Розумна система звуку, новий дизайн, ефект повного занурення: Samsung розширює можливості своєї аудіоекосистеми

Розумна система звуку, новий дизайн, ефект повного занурення: Samsung розширює можливості своєї аудіоекосистеми
Дивіться улюблені відео в будь-якому місці: Samsung представила відвідувачам CES 2026 портативний проектор The Freestyle+

Дивіться улюблені відео в будь-якому місці: Samsung представила відвідувачам CES 2026 портативний проектор The Freestyle+
Віталіна Біблів розповіла про свою суперздібність влаштовувати свята попри форс-мажори

Віталіна Біблів розповіла про свою суперздібність влаштовувати свята попри форс-мажори

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 19.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 19.12.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK