Корисний ШІ, більш живі кольори та прокачаний звук: яскраві анонси Samsung з CES 2026
Типовий сценарій життя нав'язує «чіткі» стандарти телевізорів, наявність колонок під комп'ютер і монітор, який є «просто тому що потрібно».
Король дисплеїв — 130-дюймовий Micro RGB
У нього нова планка масштабу і кольорів, які коли-небудь були представлені серед телевізорів Samsung. Інноваційна технологія дисплея Micro RGB дозволяє отримувати майже нескінченну палітру кольорів, адже за формування кольору відповідає безпосередньо підсвітка панелі, яка складається з мікроскопічних червоних, зелених та синіх світлодіодів. Micro RGB AI Engine Pro керує кожним світлодіодом індивідуально, тому зображення виходить максимально насичене та деталізоване. Micro RGB Precision Color 100 гарантує 100% широкого колірного діапазону BT.2020. Це сучасний стандарт, підтримка якого говорить, що варто чекати живого і яскравого зображення. Проти відблисків працює патентна технологія Glare Free. Дизайн «Timeless Frame» показує, що розмір може вражати і вписуватися в уявлення стриманої елегантності.
Окремий акцент - Vision AI Companion і ось чому
Він дає поради про те, що подивитися, приготувати, послухати.
- Якщо ви бачите привабливу страву на екрані, запитайте VAC і отримаєте рецепт. Рекомендації відповідають цілям в сфері охорони здоров'я та фітнесу.
- Забезпечується функціональна взаємодія з іншою апаратурою. Наприклад, з недавнім The Movingstyle.
- При голосовому запиті на будь-який з телевізорів з VAC, серед яких ще Micro LED, OLED, Neo QLED, Mini LED, UHD TV, ШІ виконає дії чітко під контекст.
- Портативний проектор The Freestyle+ теж сумісний з VAC.
Це оновлена версія вже знайомого портативного проєктора, який тепер здатен оптимізувати зображення навіть на складних поверхнях, таких як нерівні кути або навіть штори.
Всі телевізори 2026 року зможуть продемонструвати HDR10+ ADVANCED. Її задумали для поліпшення візуалу за жанрами, аж до ігрового досвіду. Разом з нею можна буде оцінити Eclipsa Audio. Формат грає зі звуком залежно від середовища відтворення.
Еволюцію звуку не зупинити
Samsung є лідером світового ринку саундбарів протягом 11 років. На CES 2026 презентовано дві нові бездротові колонки Music Studio 5 і 7. Кожна має класичний дизайн з крапкою. Його творець – Ерван Буруллек. Music Studio 5 і 7 підтримують ширший діапазон міксу звукових систем.
Фанатам ігор
Samsung вище підняла планку ігрового сегмента Odyssey. У лінійку моніторів 2026 року потрапили п'ять нових моделей. Вони кидаються в очі зростанням роздільної здатності, підвищенням частоти оновлення і загальним вектором вперед у візуальній деталізації. Флагман - Odyssey G9 з підтримкою 6K і 3D. Разом з ним йдуть Odyssey G6, різні версії Odyssey G8.
Список технологій ширшає щодня. Але їх не варто боятися. Оскільки є Samsung, її напрацювання в галузі штучного інтелекту та можливість відкривати нові значущі моменти.