Корисний ШІ, більш живі кольори та прокачаний звук: яскраві анонси Samsung з CES 2026

Типовий сценарій життя нав'язує «чіткі» стандарти телевізорів, наявність колонок під комп'ютер і монітор, який є «просто тому що потрібно».

Король дисплеїв — 130-дюймовий Micro RGB

Усі перераховані речі можуть бути набагато цікавішими. Адже тепер домінує штучний інтелект і неможливого немає нічого. Саме такий сенс підтвердила Samsung презентацією «The First Look» на CES 2026.

У нього нова планка масштабу і кольорів, які коли-небудь були представлені серед телевізорів Samsung. Інноваційна технологія дисплея Micro RGB дозволяє отримувати майже нескінченну палітру кольорів, адже за формування кольору відповідає безпосередньо підсвітка панелі, яка складається з мікроскопічних червоних, зелених та синіх світлодіодів. Micro RGB AI Engine Pro керує кожним світлодіодом індивідуально, тому зображення виходить максимально насичене та деталізоване. Micro RGB Precision Color 100 гарантує 100% широкого колірного діапазону BT.2020. Це сучасний стандарт, підтримка якого говорить, що варто чекати живого і яскравого зображення. Проти відблисків працює патентна технологія Glare Free. Дизайн «Timeless Frame» показує, що розмір може вражати і вписуватися в уявлення стриманої елегантності.

Корисний ШІ, більш живі кольори та прокачаний звук: яскраві анонси Samsung з CES 2026 / Пресслужба

Окремий акцент - Vision AI Companion і ось чому

Він дає поради про те, що подивитися, приготувати, послухати.

Якщо ви бачите привабливу страву на екрані, запитайте VAC і отримаєте рецепт. Рекомендації відповідають цілям в сфері охорони здоров'я та фітнесу.

Забезпечується функціональна взаємодія з іншою апаратурою. Наприклад, з недавнім The Movingstyle.

При голосовому запиті на будь-який з телевізорів з VAC, серед яких ще Micro LED, OLED, Neo QLED, Mini LED, UHD TV, ШІ виконає дії чітко під контекст.

Портативний проектор The Freestyle+ теж сумісний з VAC.

Це оновлена версія вже знайомого портативного проєктора, який тепер здатен оптимізувати зображення навіть на складних поверхнях, таких як нерівні кути або навіть штори.

Враховані аспекти «їжі» для розуму, душі, емоцій. Любителі футболу через режим AI Soccer Mode Pro зможуть отримати картинку і звук стадіонної присутності. При потребі AI Sound Controller Pro розбереться з рівнем шуму натовпу, коментарів, фонового саунду, що персоналізує досвід любителів телешоу і фільмів.

Всі телевізори 2026 року зможуть продемонструвати HDR10+ ADVANCED. Її задумали для поліпшення візуалу за жанрами, аж до ігрового досвіду. Разом з нею можна буде оцінити Eclipsa Audio. Формат грає зі звуком залежно від середовища відтворення.

Корисний ШІ, більш живі кольори та прокачаний звук: яскраві анонси Samsung з CES 2026 / Пресслужба

Еволюцію звуку не зупинити

Samsung є лідером світового ринку саундбарів протягом 11 років. На CES 2026 презентовано дві нові бездротові колонки Music Studio 5 і 7. Кожна має класичний дизайн з крапкою. Його творець – Ерван Буруллек. Music Studio 5 і 7 підтримують ширший діапазон міксу звукових систем.

Фанатам ігор

Samsung вище підняла планку ігрового сегмента Odyssey. У лінійку моніторів 2026 року потрапили п'ять нових моделей. Вони кидаються в очі зростанням роздільної здатності, підвищенням частоти оновлення і загальним вектором вперед у візуальній деталізації. Флагман - Odyssey G9 з підтримкою 6K і 3D. Разом з ним йдуть Odyssey G6, різні версії Odyssey G8.

Список технологій ширшає щодня. Але їх не варто боятися. Оскільки є Samsung, її напрацювання в галузі штучного інтелекту та можливість відкривати нові значущі моменти.