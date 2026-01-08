«Epic: Елвіс Преслі і концерт»: фільм, який змусить вас знову вірити в магію сцени
Він пішов зі сцени, але не з наших сердець — «Epic: Елвіс Преслі і концерт» повертає голос легенди у найгучнішому форматі.
Він був першим, хто перетворив рок-н-рол на глобальне явище. Від скромних початків у Мемфісі до статусу «Короля», Елвіс вплинув не лише на музику, а й на моду, кіно та попкультуру загалом. Його образ і сьогодні надихає артистів по всьому світу, а його пісні залишаються впізнаваними для кількох поколінь слухачів.
Саме сьогодні світові кінотеатри відкрили передпродаж квитків на особливий біографічний фільм «Epic: Елвіс Преслі і концерт».
Фільм-концерт від візіонера База Лурманна («Ромео + Джульєтта», «Мулен Руж!», «Великий Гетсбі», «Елвіс») створена на основі унікальної плівки про артиста, яку протягом десятиліть вважали втраченою.
У фільмі звучить понад 70 музичних номерів у виконанні Елвіса — як із концертів у Вегасі та гастрольних турів, так і з репетицій, а також класичні записи з його багаторічного каталогу. Стрічка містить культові кавер-версії пісень таких виконавців, як The Beatles, Simon & Garfunkel, Ray Charles, Dusty Springfield, Bob Dylan, Three Dog Night, Brenda Lee, Edwin Hawkins і The Righteous Brothers.
Дивіться «Epic: Елвіс Преслі і концерт» 19 лютого в кіно та IMAX!
