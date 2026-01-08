«Epic: Елвіс Преслі і концерт»: фільм, який змусить вас знову вірити в магію сцени

8 січня 2026 19:34 Редакция
«Epic: Елвіс Преслі і концерт»: фільм, який змусить вас знову вірити в магію сцени
«Epic: Елвіс Преслі і концерт»: фільм, який змусить вас знову вірити в магію сцени
Пресслужба

Він пішов зі сцени, але не з наших сердець — «Epic: Елвіс Преслі і концерт» повертає голос легенди у найгучнішому форматі.

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Сьогодні світ згадує людину, яка назавжди змінила музику. Елвіс Преслі, народжений  8 січня 1935 році, став не просто зіркою, а культурним феноменом. Поєднавши блюз, госпел і кантрі, Елвіс створив нове звучання, яке зруйнувало музичні кордони свого часу. Його голос, харизма та сценічна енергія зробили його символом свободи, бунту і нової епохи.

Він був першим, хто перетворив рок-н-рол на глобальне явище. Від скромних початків у Мемфісі до статусу «Короля», Елвіс вплинув не лише на музику, а й на моду, кіно та попкультуру загалом. Його образ і сьогодні надихає артистів по всьому світу, а його пісні залишаються впізнаваними для кількох поколінь слухачів.

Саме сьогодні світові кінотеатри відкрили передпродаж квитків на особливий біографічний фільм «Epic: Елвіс Преслі і концерт».
Фільм-концерт від візіонера База Лурманна («Ромео + Джульєтта», «Мулен Руж!», «Великий Гетсбі», «Елвіс») створена на основі унікальної плівки про артиста, яку протягом десятиліть вважали втраченою. 

Читайте такожFIЇNKA розповіла про освідчення від коханого
Під час виробництва фільму «Елвіс» Лурман дізнався про існування плівок із концертних виступів Елвіса Преслі в Лас-Вегасі 1970-х років. За підтримки Warner Brothers його команда змогла знайти втрачені матеріали, а також численні 16-доріжкові аудіозаписи.

У фільмі звучить понад 70 музичних номерів у виконанні Елвіса — як із концертів у Вегасі та гастрольних турів, так і з репетицій, а також класичні записи з його багаторічного каталогу. Стрічка містить культові кавер-версії пісень таких виконавців, як The Beatles, Simon & Garfunkel, Ray Charles, Dusty Springfield, Bob Dylan, Three Dog Night, Brenda Lee, Edwin Hawkins і The Righteous Brothers. 

Дивіться «Epic: Елвіс Преслі і концерт»  19 лютого в кіно та IMAX! 

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

кіно новинки кіно фільми Елвіс Преслі

Матеріали на тему

Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу в авантюрній стрічці «Марті Супрім. Геній комбінацій» – перший трейлер від Green Light Films
Прем'єри

Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу в авантюрній стрічці «Марті Супрім. Геній комбінацій» – перший трейлер від Green Light Films
Батьківські збори: творці презентували трейлер фільму, що розсмішить до сліз
Прем'єри

Батьківські збори: творці презентували трейлер фільму, що розсмішить до сліз
Володимир Дантес та Олена Лавренюк озвучили головних персонажів у стрічці «Граф Дракула. Історія кохання»
Новини

Володимир Дантес та Олена Лавренюк озвучили головних персонажів у стрічці «Граф Дракула. Історія кохання»
Корисний ШІ, більш живі кольори та прокачаний звук: яскраві анонси Samsung з CES 2026
Lifestyle

Корисний ШІ, більш живі кольори та прокачаний звук: яскраві анонси Samsung з CES 2026PR
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

ЕКСКЛЮЗИВ: заглядаємо за куліси фільму «Примат». Як створювався фільм про оскаженілу мавпу?

ЕКСКЛЮЗИВ: заглядаємо за куліси фільму «Примат». Як створювався фільм про оскаженілу мавпу?
Samsung здивувала CES 2026 телевізором на 130 дюймів: такий масштаб тепер можливий вдома

Samsung здивувала CES 2026 телевізором на 130 дюймів: такий масштаб тепер можливий вдома
Розумна система звуку, новий дизайн, ефект повного занурення: Samsung розширює можливості своєї аудіоекосистеми

Розумна система звуку, новий дизайн, ефект повного занурення: Samsung розширює можливості своєї аудіоекосистеми
Дивіться улюблені відео в будь-якому місці: Samsung представила відвідувачам CES 2026 портативний проектор The Freestyle+

Дивіться улюблені відео в будь-якому місці: Samsung представила відвідувачам CES 2026 портативний проектор The Freestyle+

Популярне відео

Angela візуалізувала «Новорічне диво»

Angela візуалізувала «Новорічне диво»
Смак дитинства: дивитися 8 випуск онлайн від 23.11.2025

Смак дитинства: дивитися 8 випуск онлайн від 23.11.2025
Поле 3 сезон: дивитися 14 та 15 випуски онлайн від 26.11.2025

Поле 3 сезон: дивитися 14 та 15 випуски онлайн від 26.11.2025
Хто знає 2 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 25.11.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 25.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK