«Epic: Елвіс Преслі і концерт»: фільм, який змусить вас знову вірити в магію сцени

Він пішов зі сцени, але не з наших сердець — «Epic: Елвіс Преслі і концерт» повертає голос легенди у найгучнішому форматі.

Сьогодні світ згадує людину, яка назавжди змінила музику. Елвіс Преслі, народжений 8 січня 1935 році, став не просто зіркою, а культурним феноменом. Поєднавши блюз, госпел і кантрі, Елвіс створив нове звучання, яке зруйнувало музичні кордони свого часу. Його голос, харизма та сценічна енергія зробили його символом свободи, бунту і нової епохи.

Він був першим, хто перетворив рок-н-рол на глобальне явище. Від скромних початків у Мемфісі до статусу «Короля», Елвіс вплинув не лише на музику, а й на моду, кіно та попкультуру загалом. Його образ і сьогодні надихає артистів по всьому світу, а його пісні залишаються впізнаваними для кількох поколінь слухачів.

Саме сьогодні світові кінотеатри відкрили передпродаж квитків на особливий біографічний фільм «Epic: Елвіс Преслі і концерт».

Фільм-концерт від візіонера База Лурманна («Ромео + Джульєтта», «Мулен Руж!», «Великий Гетсбі», «Елвіс») створена на основі унікальної плівки про артиста, яку протягом десятиліть вважали втраченою.

Під час виробництва фільму «Елвіс» Лурман дізнався про існування плівок із концертних виступів Елвіса Преслі в Лас-Вегасі 1970-х років. За підтримки Warner Brothers його команда змогла знайти втрачені матеріали, а також численні 16-доріжкові аудіозаписи.

У фільмі звучить понад 70 музичних номерів у виконанні Елвіса — як із концертів у Вегасі та гастрольних турів, так і з репетицій, а також класичні записи з його багаторічного каталогу. Стрічка містить культові кавер-версії пісень таких виконавців, як The Beatles, Simon & Garfunkel, Ray Charles, Dusty Springfield, Bob Dylan, Three Dog Night, Brenda Lee, Edwin Hawkins і The Righteous Brothers.

Дивіться «Epic: Елвіс Преслі і концерт» 19 лютого в кіно та IMAX!

