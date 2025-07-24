Володимир Дантес та Олена Лавренюк озвучили головних персонажів у стрічці «Граф Дракула. Історія кохання»

Володимир Дантес та Олена Лавренюк озвучили головних персонажів у стрічці «Граф Дракула. Історія кохання»

У новій кіноадаптації роману «Дракула», головний герой розмовлятиме голосом відомого співака та телеведучого Володимира Дантеса.

Співак Володимир Дантес вже вдруге озвучує Графа, тож поділився думками та емоціями щодо процесу, а також, чим досвід був особливим цього разу.

Мені було дуже приємно, що знов звернулись до мене. Я в цілому задумуюсь над тим, щоб озвучувати тільки Графів, більше нікого. Цей персонаж був більш експресивним, ніж Граф Монте-Крісто, якого я озвучував минулого разу, тож доводилось витрачати більше енергії. Граф Дракула – сильний, дуже емоційний, у нього немає напівтонів. Він готовий на все заради кохання і не визнає інших авторитетів.

Володимир Дантес та Олена Лавренюк озвучили головних персонажів у стрічці «Граф Дракула. Історія кохання» / Пресслужба

Тендітну та романтичну кохану Графа Дракули озвучила Олена Лавренюк. Акторка відзначила, що образ героїні їй дуже відгукнувся, а початок співпраці щодо дубляжу став досить символічним.

Перед початком співпраці, в мене якраз завершились зйомки у фільмі, який має багато спільного з історією, яку я озвучувала. По-перше, він також має історичний підтекст. По-друге – моя героїня багатогранна: ніжна, пристрасна, емоційна. Цей образ мені дуже відгукнувся. Це був справді цікавий досвід для мене. Дубляж це зовсім нелегка справа, але мені сподобалося.

Щодо самої кінострічки, то основою фільму стала адаптація роману «Дракула» (1897 року) Брема Стокера. «Граф Дракула. Історія кохання» – це не лише переосмислення класичного образу вампіра, а й масштабна кінопритча про безсмертне кохання.

У ролі Графа, який стає славетним Дракулою – володар призу Каннського кінофестивалю за найкращу чоловічу роль Калеб Лендрі Джонс. Актор також відомий за ролями у фільмах «Люди Ікс: Перший клас», «Догмен», «Баррі Сіл: Король контрабанди», «Пастка» та серіалом «Твін Пікс: Повернення».

Його партнерку зіграла Зої Блю – у фільмі вона постає в образах Елізабети (XV ст.) та Міни (XIX ст.). Ще однією зіркою фільму є актор Крістоф Вальц – його персонаж намагається приборкати темні сили, що вирвались на волю. Прототипом його ролі є славетний доктор Ван Ґельсинг у класичній історії.

Володимир Дантес та Олена Лавренюк озвучили головних персонажів у стрічці «Граф Дракула. Історія кохання» / Пресслужба

Режисер і сценарист стрічки – Люк Бессон, відомий глядачам за культовими стрічками «Леон», «П’ятий елемент», «Люсі» та «Валеріан та місто тисячі планет». Над музикою до фільму працював Денні Елфман – автор саундтреків до стрічок Тіма Бертона.

У прокат стрічка вийде вже 7 серпня 2025 року. Дистриб’ютором фільму виступає компанія Green Light Films.

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