Поле 3 сезон 14 і 15 випуски від 26.11.2025 дивитися онлайн Юлія Туренко

Поле 3 сезон: дивитися 14 та 15 випуски онлайн від 26.11.2025 Пресслужба Нового каналу

26.11.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшли 14 та 15 випуски 3 сезону квіз-шоу Поле. 14 і 15 випуски проєкту Поле 3 сезон від 26.11.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.