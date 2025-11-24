Поле 3 сезон 12 випуск від 12.11.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 12 випуску квіз-шоу Поле 3 сезон: у першій дуелі гравці мають назвати хімічні елементи. Чи допоможуть їм шкільні знання з олімпіад? Гравці поля змагатимуться в різних категоріях, де зможуть довести свої знання з географії, історії та транспортних засобів. Цей випуск також трошки приправлено магією та містикою. Серед дуелянток ви побачите професійну астрологиню, яка знає, як завершиться гра завдяки прогнозам зірок. Та хто дістанеться до фіналу? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 12 випуск від 12.11.2025.
