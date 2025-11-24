Поле 3 сезон 12 випуск від 12.11.2025 дивитися онлайн

24 листопада 2025 19:55 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Поле 3 сезон 12 випуск від 12.11.2025 дивитися онлайн
Пресслужба Нового каналу

12.11.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 12 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 12 випуск проєкту Поле 3 сезон від 12.11.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 12 випуску квіз-шоу Поле 3 сезон: у першій дуелі гравці мають назвати хімічні елементи. Чи допоможуть їм шкільні знання з олімпіад? Гравці поля змагатимуться в різних категоріях, де зможуть довести свої знання з географії, історії та транспортних засобів. Цей випуск також трошки приправлено магією та містикою. Серед дуелянток ви побачите професійну астрологиню, яка знає, як завершиться гра завдяки прогнозам зірок. Та хто дістанеться до фіналу? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 12 випуск від 12.11.2025.

12 випуск квіз-шоу Поле 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

телешоу відео Фіма Константиновський Поле телешоу 2025 Поле 3 сезон шоу онлайн

