Поле 3 сезон 10 випуск від 29.10.2025 дивитися онлайн

2 листопада 2025 17:02 Юлія Туренко
Поле 3 сезон 10 випуск від 29.10.2025 дивитися онлайн
Поле 3 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 29.10.2025
Пресслужба Нового каналу

29.10.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 10 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 10 випуск проєкту Поле 3 сезон від 29.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 10 випуску квіз-шоу Поле 3 сезон: dісімка найсильніших гравців дійшла до фіналу! Їх чекають останні дуелі, де їх долю на проєкті вирішують секунди! Світ парфюмів і квітів. Хто швидко розпізнає фото ванілі, лаванди та імбиру? І хто найкраще впорається з вгадуванням назв квітів для букету? Фінальна битва: учасники мають назвати авторів відомих літературних творів, щоб здобути головний приз – 250 000 гривень. Фінал стане справжнім сюрпризом, адже переможець зробить благородний жест, який точно всіх розчулить! Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 10 випуск від 29.10.2025.

10 випуск квіз-шоу Поле 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

