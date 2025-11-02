Поле 3 сезон 10 випуск від 29.10.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 10 випуску квіз-шоу Поле 3 сезон: dісімка найсильніших гравців дійшла до фіналу! Їх чекають останні дуелі, де їх долю на проєкті вирішують секунди! Світ парфюмів і квітів. Хто швидко розпізнає фото ванілі, лаванди та імбиру? І хто найкраще впорається з вгадуванням назв квітів для букету? Фінальна битва: учасники мають назвати авторів відомих літературних творів, щоб здобути головний приз – 250 000 гривень. Фінал стане справжнім сюрпризом, адже переможець зробить благородний жест, який точно всіх розчулить! Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 10 випуск від 29.10.2025.
