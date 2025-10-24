Поле 3 сезон 8 випуск від 15.10.2025 дивитися онлайн

Поле 3 сезон 8 випуск від 15.10.2025 дивитися онлайн
Поле 3 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 15.10.2025
Пресслужба Нового каналу

15.10.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 8 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 8 випуск проєкту Поле 3 сезон від 15.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожХто знає 2 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 14.10.2025
Дивіться у 8 випуску квіз-шоу Поле 3 сезон: у проєкті візьме участь 108 учасників. Усього буде три великі гри і, відповідно, три переможці. Протягом 15 випусків кожні 36 квіз-дуелянтів змагатимуться за грошовий приз у 250 тисяч гривень. Також залишаються додаткові бонуси: у фіналі перших чотирьох серій кожного з трьох пулів гравець з найбільшою територією отримує 25 тисяч гривень.

Футбольна битва: фанати київського Динамо Сергій і Анатолій зійдуться у поєдинку Футбольні стадіони. Хто впізнає більше легендарних стадіонів світу і не схибить під тиском таймера? Світське життя: раунд із новинами про зірок стане справжнім випробуванням для електроенергетика Слави, що намагається швидко заповнити пропущені слова новин про селебріті з таблоїдів. Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 8 випуск від 15.10.2025.

8 випуск квіз-шоу Поле 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

