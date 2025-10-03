Поле 3 сезон 6 випуск від 01.10.2025 дивитися онлайн

01.10.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 6 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 6 випуск проєкту Поле 3 сезон від 01.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 6 випуску квіз-шоу Поле 3 сезон: у проєкті візьме участь 108 учасників. Усього буде три великі гри і, відповідно, три переможці. Протягом 15 випусків кожні 36 квіз-дуелянтів змагатимуться за грошовий приз у 250 тисяч гривень. Також залишаються додаткові бонуси: у фіналі перших чотирьох серій кожного з трьох пулів гравець з найбільшою територією отримує 25 тисяч гривень.

Як добре знаються гравці на проєктах на YouTube? Чи відгадають українські шоу з Олею Поляковою, Машею Єфросиніною, Женею Яновичем, Василем Байдаком та іншими зірками? Справжній викликом стане категорія «Зашифровані фільми». Блогерка Анастасія каже, що є експерткою з усіх питань, та чи зможе вона швидко згадати назву фільму лише за кількома словами? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 6 випуск від 01.10.2025.

