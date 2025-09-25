Поле 3 сезон 5 випуск від 24.09.2025 дивитися онлайн
24.09.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 5 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 5 випуск проєкту Поле 3 сезон від 24.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Чи зможе ілюзіоніст Ярослав так само вправно пройти математичні раунди, як він дивує глядачів своїм фокусом? Чи впізнають учасники культові фільми Пила Джеймса Вана та Психо Хічкока? Хто краще розбирається у світі жахів: учениця Кіра, яка обожнює ходити з татом на кіно-прем’єри, чи фотографиня Аліна, для якої трилери – справжня пристрасть? Хто краще розбирається в іноземній літературі та мовах? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 5 випуск від 24.09.2025.
