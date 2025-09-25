Поле 3 сезон 5 випуск від 24.09.2025 дивитися онлайн

25 вересня 2025 17:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Поле 3 сезон 5 випуск від 24.09.2025 дивитися онлайн
Поле 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 24.09.2025
Пресслужба Нового каналу

24.09.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 5 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 5 випуск проєкту Поле 3 сезон від 24.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожХто знає 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 23.09.2025
Дивіться у 5 випуску квіз-шоу Поле 3 сезон: у проєкті візьме участь 108 учасників. Усього буде три великі гри і, відповідно, три переможці. Протягом 15 випусків кожні 36 квіз-дуелянтів змагатимуться за грошовий приз у 250 тисяч гривень. Також залишаються додаткові бонуси: у фіналі перших чотирьох серій кожного з трьох пулів гравець з найбільшою територією отримує 25 тисяч гривень.

Чи зможе ілюзіоніст Ярослав так само вправно пройти математичні раунди, як він дивує глядачів своїм фокусом? Чи впізнають учасники культові фільми Пила Джеймса Вана та Психо Хічкока? Хто краще розбирається у світі жахів: учениця Кіра, яка обожнює ходити з татом на кіно-прем’єри, чи фотографиня Аліна, для якої трилери – справжня пристрасть? Хто краще розбирається в іноземній літературі та мовах? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 5 випуск від 24.09.2025.

5 випуск квіз-шоу Поле 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу відео Фіма Константиновський Поле телешоу 2025 Поле 3 сезон шоу онлайн

Матеріали на тему

Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025
Телешоу

Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025
Хто знає 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 23.09.2025
Телешоу

Хто знає 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 23.09.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 20.09.2025
Телешоу

МастерШеф 16 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 20.09.2025
Батьківські збори: творці презентували трейлер фільму, що розсмішить до сліз
Прем'єри

Батьківські збори: творці презентували трейлер фільму, що розсмішить до сліз
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Поле 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 17.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 17.09.2025
Поп, спеції й легка самоіронія: дивіться кліп Angela – «Твій салонний огірчик»

Поп, спеції й легка самоіронія: дивіться кліп Angela – «Твій салонний огірчик»
Хто знає 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 16.09.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 16.09.2025
Sergii Garant перетворив ЖИТИ на символ натхнення для українців

Sergii Garant перетворив ЖИТИ на символ натхнення для українців

Популярне відео

Поле 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 17.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 17.09.2025
Поп, спеції й легка самоіронія: дивіться кліп Angela – «Твій салонний огірчик»

Поп, спеції й легка самоіронія: дивіться кліп Angela – «Твій салонний огірчик»
Хто знає 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 16.09.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 16.09.2025
Sergii Garant перетворив ЖИТИ на символ натхнення для українців

Sergii Garant перетворив ЖИТИ на символ натхнення для українців
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK