Поле 3 сезон 5 випуск від 24.09.2025 дивитися онлайн

24.09.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 5 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле.

Дивіться у 5 випуску квіз-шоу Поле 3 сезон: у проєкті візьме участь 108 учасників. Усього буде три великі гри і, відповідно, три переможці. Протягом 15 випусків кожні 36 квіз-дуелянтів змагатимуться за грошовий приз у 250 тисяч гривень. Також залишаються додаткові бонуси: у фіналі перших чотирьох серій кожного з трьох пулів гравець з найбільшою територією отримує 25 тисяч гривень.

Чи зможе ілюзіоніст Ярослав так само вправно пройти математичні раунди, як він дивує глядачів своїм фокусом? Чи впізнають учасники культові фільми Пила Джеймса Вана та Психо Хічкока? Хто краще розбирається у світі жахів: учениця Кіра, яка обожнює ходити з татом на кіно-прем’єри, чи фотографиня Аліна, для якої трилери – справжня пристрасть? Хто краще розбирається в іноземній літературі та мовах? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 5 випуск від 24.09.2025.

