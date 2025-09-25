Хто знає 2 сезон 5 випуск від 23.09.2025 дивитися онлайн
25 вересня 2025 14:15
Юлія Туренко
Хто знає 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 23.09.2025
Пресслужба Нового каналу
23.09.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 5 випуск 2 сезону квіз-шоу Хто знає. 5 випуск проєкту Хто знає 2 сезон від 23.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 5 випуску квіз-шоу Хто знає
2 сезон: кожна з двох команд має відповісти на 12 запитань у різних категоріях. Правильна відповідь приносить 1000 гривень, а у фіналі можна подвоїти виграш. Вся виграна сума йде на благодійність. У команді Фіми Константиновського грає Катя Олос, а у команді Вови Дантеса – Андрій Черепущак, відомий як Галицька Діва. Дивіться онлайн Хто знає 2 сезон 5 випуск від 23.09.2025.
